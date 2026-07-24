Nuevo sismo se reporta este viernes con epicentro en el Pacífico

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Este sería el tercer movimiento telúrico que se registra este viernes.

EN CONTEXTO: Temblor sorprende a guatemaltecos la madrugada de este viernes

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que a las 12:26 horas se registró un temblor con una magnitud de 4.0 grados, con epicentro en el Océano Pacífico.

Previamente, durante la mañana, se reportó un sismo de magnitud 4.5 y, en la madrugada de este viernes 24 de julio, se registró otro de magnitud 4.2. Los tres eventos tuvieron como epicentro el mismo sector.

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

24 de julio de 2026. 12:26:46 hrs.

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SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

24 de julio de 2026. 07:57:39 hrs.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) solicita a los guatemaltecos estar preparados ante cualquier emergencia mediante la elaboración de un plan familiar de respuesta y la preparación de la mochila de las 72 horas.