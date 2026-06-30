Los precios de los combustibles que estarán vigentes esta semana

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El Ministerio de Energía y Minas actualizó los precios con subsidio que estarán vigentes hasta el lunes 6 de julio.

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Desde las primeras horas de este 30 de junio, se reflejan una baja en los precios de los combustibles.

A diferencia de la semana anterior, este martes se reporta que la gasolina super y regular disminuyeron Q 0.05 mientras que el diesel disminuyó Q 0.01.

Para esta semana los precios de referencia por galón reflejan que la gasolina super estará en Q. 32.09, la regular en Q 31.09 y el diesel en Q 27.29.

Estos serán los precios que se mantendrán para esta primera semana de julio. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que los precios de referencia para esta semana deberían mantenerse hasta el 06 julio del año en curso.

Las autoridades precisaron que el comportamiento de los precios de los combustibles depende de las fluctuaciones en los mercados internacionales de petróleo y de factores que inciden en los costos de importación.

Actualmente, el subsidio contempla un descuento de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como Q8.00 por galón para el diésel.