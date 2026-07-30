¡Evita multas! Todo lo que debes saber sobre la licencia ambiental del MARN

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) facilita el trámite de la licencia de impacto ambiental en Guatemala a través de su plataforma digital SAGA. Conoce los requisitos y las categorías (A, B1, B2, C y CR).

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El trámite de la licencia de impacto ambiental es obligatorio para proyectos y actividades que puedan generar efectos en el entorno natural.

Según informó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el proceso puede efectuarse de manera virtual y contempla varias etapas para obtener la autorización.

Es necesario verificar la categoría del negocio, empresa o proyecto. (Foto: Cortesía MARN)

Las licencias ambientales tienen como objetivo garantizar que las obras o actividades minimicen los daños al ambiente y cumplan con las medidas de mitigación correspondientes.

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial del MARN para verificar la categoría del negocio, empresa o proyecto, así como los formularios que deben utilizarse para la solicitud.

Las escuelas también necesitan una licencia ambiental. (Foto: Archivo)

Para efectuar el trámite en línea, primero ingresa al sitio: https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/listado-taxativo-am-402-2021-1/ Aquí tendrás la opción de verificar la categoría del negocio, empresa o proyecto.

En este apartado también puedes establecer los formularios por utilizar para presentar la solicitud.

Los hospitales también deben solicitar una licencia de este tipo. (Foto: Archivo)

Luego, el usuario debe descargar los Términos de Referencia (TdR), los cuales se clasifican según el nivel de impacto ambiental.

La categoría A corresponde a proyectos de alto impacto; B1, impacto moderado alto; B2, impacto moderado bajo; C, proyectos de bajo impacto, y CR, proyectos donde no aplican los TdR.

Las licencias ambientales buscan minimizar problemas con el medio ambiente. (Foto: Archivo)

Tras reunir la documentación requerida, el trámite continúa en línea mediante la plataforma SAGA del MARN.

En https://saga.marn.gob.gt/#/login deberás crear tu usuario con datos personales como nombre completo, DPI, NIT y número telefónico. Posteriormente, la cuenta debe activarse a través del correo electrónico registrado.

Una vez habilitado el acceso, el usuario podrá gestionar solicitudes ambientales y efectuar los pagos correspondientes, ya sea mediante banca en línea de Banrural o directamente en la plataforma.

En el listado se incluyen los centros de salud, consultorios, clínicas y hospitales. (Foto: Archivo)

¿Quiénes deben tramitarla?

El MARN indicó que este requisito aplica para proyectos de construcción de viviendas, edificios, centros comerciales y urbanizaciones, industrias manufactureras y agroindustrias, minería y explotación de recursos naturales, agricultura y ganadería intensiva.

También incluye obras de infraestructura como carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado y redes eléctricas; hoteles y desarrollos turísticos, proyectos de pesca y acuicultura, así como comercios que generen desechos peligrosos, entre ellos talleres mecánicos y gasolineras.

Además, deben tramitar licencia ambiental centros de salud, clínicas y hospitales por el manejo de desechos biomédicos, industrias de generación de energía, iglesias, asociaciones religiosas e instituciones del Estado.