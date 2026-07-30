¡Evita multas! Todo lo que debes saber sobre la licencia ambiental del MARN

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) facilita el trámite de la licencia de impacto ambiental en Guatemala a través de su plataforma digital SAGA. Conoce los requisitos y las categorías (A, B1, B2, C y CR).
TE PUEDE INTERESAR: La nueva opción virtual que ofrece la SAT para agilizar tus trámites
El trámite de la licencia de impacto ambiental es obligatorio para proyectos y actividades que puedan generar efectos en el entorno natural.
Según informó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el proceso puede efectuarse de manera virtual y contempla varias etapas para obtener la autorización.
Las licencias ambientales tienen como objetivo garantizar que las obras o actividades minimicen los daños al ambiente y cumplan con las medidas de mitigación correspondientes.
El primer paso consiste en ingresar al portal oficial del MARN para verificar la categoría del negocio, empresa o proyecto, así como los formularios que deben utilizarse para la solicitud.
Para efectuar el trámite en línea, primero ingresa al sitio: https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/listado-taxativo-am-402-2021-1/ Aquí tendrás la opción de verificar la categoría del negocio, empresa o proyecto.
En este apartado también puedes establecer los formularios por utilizar para presentar la solicitud.
Luego, el usuario debe descargar los Términos de Referencia (TdR), los cuales se clasifican según el nivel de impacto ambiental.
La categoría A corresponde a proyectos de alto impacto; B1, impacto moderado alto; B2, impacto moderado bajo; C, proyectos de bajo impacto, y CR, proyectos donde no aplican los TdR.
Tras reunir la documentación requerida, el trámite continúa en línea mediante la plataforma SAGA del MARN.
En https://saga.marn.gob.gt/#/login deberás crear tu usuario con datos personales como nombre completo, DPI, NIT y número telefónico. Posteriormente, la cuenta debe activarse a través del correo electrónico registrado.
Una vez habilitado el acceso, el usuario podrá gestionar solicitudes ambientales y efectuar los pagos correspondientes, ya sea mediante banca en línea de Banrural o directamente en la plataforma.
¿Quiénes deben tramitarla?
El MARN indicó que este requisito aplica para proyectos de construcción de viviendas, edificios, centros comerciales y urbanizaciones, industrias manufactureras y agroindustrias, minería y explotación de recursos naturales, agricultura y ganadería intensiva.
También incluye obras de infraestructura como carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado y redes eléctricas; hoteles y desarrollos turísticos, proyectos de pesca y acuicultura, así como comercios que generen desechos peligrosos, entre ellos talleres mecánicos y gasolineras.
Además, deben tramitar licencia ambiental centros de salud, clínicas y hospitales por el manejo de desechos biomédicos, industrias de generación de energía, iglesias, asociaciones religiosas e instituciones del Estado.