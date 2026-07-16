La nueva opción virtual que ofrece la SAT para agilizar tus trámites

Si necesitas reponer tus placas de circulación o la tarjeta, no te preocupes, ahora puedes hacerlo en línea.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cómo consultar multas para pagar el Impuesto de Circulación?
La agencia virtual de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha facilitado una nueva herramienta para efectuar gestiones.
Se trata de la opción "Reposición", a través de la cual podrás realizar tres trámites específicos:
- Reposición de placas de circulación
- Reposición de Tarjeta y Certificado de Propiedad
- Actualización de placas temporales
El objetivo de esta nueva herramienta es agilizar las gestiones del usuario y ahorrarle tiempo.
¿Ya pagaste tu Impuesto de Circulación 2026?
Recuerda que este impuesto se paga una vez al año de acuerdo con el modelo del vehículo y tienes hasta el 31 de julio para realizarlo sin caer en mora.
Este trámite también puedes hacerlo en línea, ingresando a Declaraguate o desde la agencia virtual.
Entérate aquí como efectuar tu pago.