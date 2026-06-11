Ted Lasso: las personas son lo más importante en el fútbol, incluso más que ganar

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Ted Lasso, una de las mejores series deportivas y humanas de la historia de la televisión llegará a su cuarta temporada. Te compartimos un repaso por esta grandiosa serie de Apple TV.

Cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA logra algo extraordinario: frenar por un momento las diferencias entre países, idiomas y culturas para concentrar la atención de millones de personas en un balón. Algo cada vez más escaso y necesario.

Durante unas semanas, el fútbol deja de ser únicamente un deporte y se convierte en un lenguaje común capaz de generar alegría, frustración, esperanza y pertenencia, Y lo que hace todo esto posible son las personas.

Precisamente sobre eso trata Ted Lasso, una serie que utiliza el fútbol como marco y punto de partida para hablar de liderazgo, salud mental, amistad, fracaso y crecimiento personal. Creada por Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt y Joe Kelly, con producción de Apple TV. Se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más inesperados de los últimos años.

Lo curioso es que todo comenzó como una campaña promocional para transmisiones deportivas. Lo que parecía un simple chiste terminó convirtiéndose en una de las series más premiadas de la década. Muy a tono con esta época y con una cuarta temporada por estrenarse en un par de meses, específicamente el 5 de agosto del presente año, dando tiempo más que suficiente para ponerse al día antes de su estreno.

¿De qué trata Ted Lasso?

La premisa parece absurda, Ted Lasso, entrenador de fútbol americano universitario en Estados Unidos, es contratado para dirigir al AFC Richmond, un club profesional de fútbol inglés, a pesar de no conocer prácticamente nada sobre este deporte.

En cualquier otra serie, este sería el punto de partida para una comedia basada exclusivamente en malentendidos culturales, enredos y chistes sobre el clásico "pez fuera del agua". Y, ciertamente, esos elementos están presentes. Sin embargo, Ted Lasso toma un camino distinto. La serie consigue dotar de sentido a cada decisión de sus personajes, construyendo de manera orgánica una historia donde incluso los detalles más pequeños terminan teniendo relevancia.

Parte de su éxito radica en un recurso muy utilizado por la comedia: los callbacks. Esta técnica consiste en recuperar un chiste, comentario o situación previamente presentada para darle un nuevo significado más adelante. La serie está llena de estos momentos, que no solo generan nuevas risas, sino que también refuerzan la sensación de que todo forma parte de una narración cuidadosamente planificada.

Pero lo más interesante es que utiliza estas herramientas para alcanzar algo mucho más profundo. A partir del choque cultural inicial y de todas las situaciones que se desprenden de él, la historia construye una reflexión sobre la empatía, la confianza y la capacidad que tienen las personas para influir positivamente en la vida de quienes las rodean. Al final, lo verdaderamente importante nunca es si el equipo gana o pierde. Lo importante es cómo cambian las personas que forman parte de él, y lo que aprenden durante el recorrido.

Putting in the work pic.twitter.com/jXvLCcI5pO — AFC Richmond (@AFCRichmond) March 17, 2023

Ted Lasso: un protagonista que desafía los estereotipos

Uno de los mayores aciertos de la serie es su protagonista. Interpretado por Jason Sudeikis, ganador de múltiples premios Emmy por este papel, Ted parece inicialmente una caricatura del optimismo: amable, exageradamente positivo y aparentemente ingenuo. La serie juega deliberadamente con esa primera impresión, invitando al espectador a subestimarlo del mismo modo en que lo hacen quienes lo rodean. Sin embargo, conforme avanzan los episodios, queda claro que Ted está lejos de ser un personaje simple.

Su optimismo no nace de la ignorancia ni de la incapacidad de reconocer los problemas. Por el contrario, surge de alguien que conoce el dolor, la pérdida y la frustración, pero que ha decidido conscientemente no permitir que esas experiencias definan la forma en que trata a los demás. Ted entiende algo que el fútbol y la vida suelen demostrar una y otra vez: no siempre es posible controlar los resultados, pero sí la manera en que se enfrentan las derrotas y se acompaña a quienes comparten el camino.

Lo más interesante es que la serie utiliza al personaje para cuestionar varios estereotipos profundamente arraigados. En un contexto donde el liderazgo suele asociarse con la dureza, la agresividad o la autoridad incuestionable, Ted lidera escuchando. En una época donde muchos protagonistas triunfan gracias a su cinismo, él apuesta por la empatía. Y en un medio donde la vulnerabilidad masculina suele presentarse como una debilidad, la serie la convierte en una de sus mayores fortalezas.

Por eso Ted Lasso termina siendo mucho más que un entrenador de fútbol. Se convierte en una reflexión sobre la clase de personas que elegimos ser cuando las circunstancias no están de nuestro lado.

Rebecca Welton y el Coach Beard son dos de los personajes secundarios que dan profundidad a la trama. (Foto: X)

Personajes tridimensionales: nadie es exactamente quien parece ser

Una de las claves del éxito de Ted Lasso es la construcción de sus personajes secundarios. La serie parte de una observación profundamente humana: las personas suelen magnificar ciertos rasgos de su personalidad porque les resultan útiles para enfrentar determinadas circunstancias. El problema surge cuando esos mecanismos dejan de ser herramientas y terminan convirtiéndose en el rasgo predominante en su personalidad, pasando a ser una máscara permanente. A partir de esa idea, la serie construye personajes que inicialmente parecen encajar en estereotipos muy reconocibles, solo para desmontarlos poco a poco y revelar una complejidad inesperada.

Lo que comienza como una comedia deportiva termina convirtiéndose en un estudio sobre la identidad. Cada personaje descubre, a su manera, que es mucho más que aquello por lo que los demás lo conocen. La serie encuentra buena parte de su fuerza en ese proceso de autodescubrimiento, recordando que las personas rara vez son tan simples como aparentan y que detrás de cada comportamiento suele existir una historia que lo explica.

Rebecca Welton: Interpretada por Hannah Waddingham, Rebecca parece inicialmente la clásica propietaria fría, distante y calculadora del club. Sin embargo, conforme avanza la historia, salen a la superficie sus inseguridades, frustraciones y heridas emocionales. Lo que parecía simple resentimiento termina revelándose como el resultado de años de manipulación y pérdida de autoestima. Su evolución es una de las más satisfactorias de toda la serie porque muestra cómo una persona puede reconstruirse cuando deja de definirse por el daño que le causaron otros.

Pep Guardiola tuvo una aparición en el episodio de la tercera temporada. (Fuente: X)

Roy Kent: Interpretado por Brett Goldstein, Roy parece construido a partir de la ira, la agresividad y la intimidación. Sin embargo, detrás de esa fachada existe un personaje profundamente leal, sensible y consciente de sus propias limitaciones. Su conflicto principal surge cuando descubre que su identidad no puede depender únicamente de su carrera deportiva. Lo que sigue es una reflexión muy interesante sobre el envejecimiento, la masculinidad y la necesidad de encontrar propósito cuando aquello que definía una vida comienza a desaparecer.

Jamie Tartt: Quizá el ejemplo más evidente de cómo la serie subvierte expectativas. Jamie comienza como el delantero arrogante, egocéntrico y obsesionado consigo mismo que suele aparecer en innumerables historias deportivas. Sin embargo, la serie explora las razones detrás de esa actitud y muestra cómo la inseguridad, la necesidad de aprobación y la presión familiar moldearon su personalidad. Su evolución termina convirtiéndolo en uno de los personajes más humanos y emocionalmente honestos del relato.

Coach Beard: Mención especial merece el Coach Beard, interpretado por Brendan Hunt, quien además es cocreador de la serie. Durante buena parte de la historia parece ser simplemente el contrapunto cómico y la voz pragmática de Ted. Sin embargo, poco a poco se revela como uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes del elenco. Beard entiende a Ted mejor que nadie porque reconoce tanto sus virtudes como sus defectos. Su aparente excentricidad oculta una inteligencia emocional extraordinaria y una profunda lealtad hacia las personas que considera importantes. En muchos sentidos, funciona como la conciencia silenciosa de la serie: un personaje que observa más de lo que habla y que recuerda constantemente que la amistad también consiste en acompañar a alguien cuando ni siquiera esa persona sabe exactamente hacia dónde se dirige.

Mención especial de Cristo Fernández, actor que interpreta a Dani Rojas recientemente confirmado como fichaje del equipo El Paso Locomotive, club donde milita el delantero chapín, Rubio Rubín.

Sueños Locos, fé inquebrantable.

Crazy dreams, unbreakable faith.



But as my amigo #TedLasso once said:



“When you #BELIEVE… life finds a way.” ⚽



Siempre agradecido con Dios, mi familia y mis amig@s.



¡ #VamosLocos !

¡ #VamosElPaso ! ⚽

¡ #FútbolIsLife ! … pic.twitter.com/DVBuBiwQJE — Cristo Fernández (@cristofernandez) May 13, 2026

El fútbol como metáfora de la vida

Aunque la serie gira alrededor de un equipo de fútbol, rara vez habla únicamente de fútbol. Cada partido funciona como una extensión de los conflictos personales de los personajes. La presión por ganar, el miedo al fracaso, la necesidad de pertenecer a un grupo o la dificultad de aceptar los cambios aparecen constantemente a través del deporte. Por eso la serie conecta incluso con personas que jamás han visto un partido completo. El fútbol es el escenario. Pero, la historia realmente trata sobre las personas.

Música memorable

Ted Lasso cuenta con una impecable selección musical, incluyendo temas memorables que acompañan los momentos más impactantes de la serie. Desde su tema principal compuesto por Marcus Mumford & Tom Howe hasta éxitos de artistas icónicos como The Rolling Stones y George Harrison.

La salud mental como parte central del relato

Uno de los aspectos más relevantes de Ted Lasso es la manera en que aborda la salud mental. Sin convertirla en una lección moral ni en una campaña de concientización, la serie normaliza conversaciones sobre ansiedad, depresión, terapia y bienestar emocional. Lo hace entendiendo algo fundamental: incluso quienes parecen más fuertes pueden estar atravesando batallas invisibles. Y quizá ahí radica una de las razones de su enorme impacto cultural.

Lo que funciona y lo que no tanto

Fortalezas

Personajes profundamente humanos y bien desarrollados.

Excelente equilibrio entre comedia y drama.

Reflexiones sobre liderazgo y empatía.

Evoluciones de personajes creíbles y satisfactorias.

Capacidad de conectar con espectadores que no siguen el fútbol.

Aspectos discutibles

Algunas subtramas románticas pierden fuerza en determinados momentos.

Ciertos conflictos se resuelven con demasiada rapidez.

Hannah Waddingham ganó el premio Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 2021 por su interpretación en Ted Lasso.

¿Vale la pena verla?

Definitivamente sí. No porque explique tácticas futbolísticas ni porque enseñe la historia del deporte. Existen documentales y programas especializados para eso. Vale la pena porque recuerda algo que suele perderse entre estadísticas, fichajes y resultados: que el deporte sigue siendo una actividad profundamente humana.

Mientras el Mundial volverá a mostrar a millones de personas persiguiendo el mismo sueño, Ted Lasso ayuda a recordar que detrás de cada camiseta existe alguien intentando demostrar algo, superar algo o encontrar su lugar dentro de un equipo.

Veredicto: una serie sobre fútbol para quienes creen que la vida se juega en equipo

Ted Lasso es una de esas raras producciones capaces de hacer reír, emocionar y reflexionar sin necesidad de recurrir al cinismo que domina gran parte de la televisión actual. Utiliza el fútbol para hablar de liderazgo. Utiliza la competencia para hablar de amistad. Utiliza la victoria para reflexionar sobre el fracaso. Y quizá por eso sigue conectando con tantas personas.

Cuando los campeonatos terminan, las temporadas concluyen y los trofeos acumulan polvo, lo que permanece son las personas que conocimos en el camino y la huella que dejaron en quienes las rodeaban. Como el propio fútbol, la serie entiende que los mejores equipos no siempre son los que ganan más partidos, sino aquellos que consiguen que quienes los integran regresen a casa siendo mejores de lo que eran cuando llegaron.

¿Dónde ver Ted Lasso y cuántos capítulos tiene?

La serie cuenta con 34 capítulos divididos en tres temporadas, todos están disponibles en el servicio de streaming de Apple TV.

Nueva temporada confirmada

Apple TV confirmó una cuarta temporada la cual se estrenará el 5 de agosto con episodios semanales.