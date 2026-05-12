Actor de Ted Lasso ficha con El Paso Locomotive y será compañero de Rubio Rubín

De las cámaras de televisión a las canchas del futbol profesional. El actor mexicano Cristo Fernández, reconocido mundialmente por interpretar al carismático "Dani Rojas" en la exitosa serie Ted Lasso, fue anunciado como nuevo jugador de El Paso Locomotive, club donde milita el delantero chapín, Rubio Rubín.
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El mexicano cumplirá así un sueño que quedó truncado desde su adolescencia. Fernández formó parte de las fuerzas básicas de Tecos FC, pero una lesión lo obligó a dejar el futbol a los 15 años y tomar otro camino profesional, esta vez en el mundo de la actuación.
Sin embargo, el deporte nunca desapareció de su vida. Su papel en Ted Lasso, donde justamente interpretó a un delantero centro, terminó acercándolo nuevamente a las canchas y ahora tendrá la oportunidad de competir profesionalmente en la USL Championship de Estados Unidos.
El Paso confirmó que Fernández se ganó un lugar en el plantel tras superar un periodo de prueba de dos meses, en el que incluso disputó un amistoso de pretemporada contra New Mexico United.
Por su parte, Fernández reconoció que el sueño de jugar profesionalmente nunca dejó de acompañarlo.
"El futbol siempre ha sido una gran parte de mi vida y de mi identidad. El sueño de competir profesionalmente nunca salió de mi corazón", expresó el actor y ahora futbolista.
Con su llegada, compartirá vestuario con Rubio Rubín, atacante de la Selección de Guatemala, en un El Paso Locomotive que busca ser protagonista en la segunda división estadounidense.