Ricardo Arjona regresa a Centroamérica con "Lo que el seco no dijo"

Ricardo Arjona anunció su regreso a Centroamérica en un post emocionando a los fanáticos, principalmente a los guatemaltecos.
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El cantautor guatemalteco presentará "Lo que el seco no dijo" en Honduras, dando la oportunidad a sus compatriotas de viajar unas horas para reencontrarlo.
A través de las redes sociales se publicó la fecha en la que los centroamericanos podrán tener una cita con el hacedor de historias hechas música.
¿En qué fecha se presentará Ricardo Arjona en Honduras?
El guatemalteco estará en dos ciudades: en Tegucigalpa el 22 de octubre en el Estadio Chochi Sosa y en San Pedro Sula el 24 de octubre en el Estadio Morazán.
¿Dónde encontrar los boletos para el concierto de Ricardo Arjona en Honduras?
Los boletos están a la venta en eTicket.
Precios para el concierto de Ricardo Arjona en Honduras
LIVE PASS BAC
(L7,648) NORMAL L7,648.00
10% BAC (L765) L6,883.00
EXPERIENCIA BAC (L5,837)
NORMAL L5,837.00
10% BAC (L584) L5,254.00
E3 FAN (L3,340)
NORMAL L3,340.00
10% BAC (L334) L3,006.00
PREFERENCIAL DE PIE(L1,435)
NORMAL L1,435.00
10% BAC (L143) L1,291.00
GRADERÍA (L1,999)
NORMAL L1,999.00
10% BAC (L200) L1,799.00