Salvadoreño Arévalo competirá en semis y final de dobles en Wimbledon

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El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo protagoniza una gran campaña en el presente Wimbledon. Compitiendo en dobles, disputará el jueves la semifinal de la competición masculina, y pocas horas después la final del mixto.

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Tras clasificarse el martes para la final del mixto junto a la letona Jelena Ostapenko, este miércoles logró el pase a la semifinal de dobles masculinos junto al croata Mate Pavic.

A solo tres partidos de poder ganar dos títulos de Wimbledon, el salvadoreño de 35 años es consciente de que afronta jornadas históricas.

"A veces uno viene acá y los resultados no se dan como uno quiere pero hay que estar agradecido por la oportunidad que llega este año. Hay que disfrutarlo porque momentos así no se sabe si pueden pasar muchos años o cada cuánto puede pasar", explica Arévalo a la AFP.

Arévalo, junto al croata Mate Pavic, sextos cabezas de serie, sorprendieron este miércoles en cuartos a los terceros favoritos, los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, ganadores de Wimbledon el año pasado.

Desgaste físico

Tras imponerse al doble británico, por 6-2 y 7-6 /7/2), Arévalo y Matic se medirán el jueves en semifinales con los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, séptimos favoritos.

Después, también el jueves, Arévalo y Ostapenko disputarán la final de dobles mixtos contra los australianos Marc Polmans y Storm Hunter.

En caso de victoria sería el primer título en dobles mixtos en un torneo de Grand Slam para el salvadoreño, mientras que en la especialidad masculina ha ganado dos veces Roland Garros (2022 y 2024).

¡Arévalo y Ostapenko clasifican a la final de dobles mixto!#Tenis | Marcelo Arévalo, atleta del Programa Esfuerzo y Gloria, y la letona Jelena Ostapenko superaron 6-3, 5-7 y 6-4 al británico Christian Harrison y la china Shuai Zhang y clasificaron a la final de dobles mixtos… pic.twitter.com/B5lqAGMPif — INDES El Salvador (@indeselsalvador) July 7, 2026

El tenista centroamercano sabe que el esfuerzo físico realizado, metido en dos competiciones hasta las últimas rondas, y disputando el jueves dos partidos, le puede pasar factura.

"Me siento bien. Creo que hemos venido preparándonos desde semanas anteriores de una buena manera con mi preparador físico. También uno cuando está compitiendo y va ganando, la misma adrenalina te va empujando día a día para seguir motivado", explica.

Al verse tan cerca de dos títulos de un torneo como Wimbledon, Arévalo se ve atrapado por la lógica ilusión de ganarlos.

"A esas alturas de del torneo uno quiere ganar. Aquí ya no podemos esconder los objetivos las emociones que tenemos. Queremos ganar y para eso nos hemos preparado", señala.

Pocos jugadores habrán pasado por la situación de vivir en la misma jornada una semifinal y una final de dos pruebas de Wimbledon.

"Nunca me ha pasado una cosa así. Trataré de manejarlo de la mejor manera posible. Trataré de separar una cosa con la otra. Enfocarnos en el primer partido por la mañana y, pase lo que pase, pasar la página y saber que el siguiente partido es por la pelea de un título", afirma.

Arévalo empezó a jugar con Pavic en 2024, mientras que con Ostapenko es el primer torneo de dobles que disputa, siendo segundos cabeza de serie y llegando a una final.

"Espero que las cosas vayan bien. No me ha pasado anteriormente, así que no tengo experiencia de cómo afrontarlo o qué es lo mejor que hacer, pero creo que nos hemos preparado bien y confío en el proceso que hemos venido haciendo y estaremos listos para ambos partidos" el jueves, añade.

Con Pavic buscará su segundo Grand Slam, tras haber ganado juntos Roland Garros, mientras que con Ostapenko tratará de ganar por primera vez un título en mixtos.