Samsung presenta la serie Galaxy Z con tres nuevos teléfonos plegables

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Samsung Electronics presentó la nueva serie Galaxy Z, integrada por los modelos Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8. Con este lanzamiento, la compañía amplía su portafolio de teléfonos plegables con tres dispositivos orientados a diferentes formas de uso, desde productividad y creación de contenido hasta entretenimiento y comunicación.

Los nuevos equipos incorporan funciones de Inteligencia Artificial adaptadas a cada formato. En los modelos Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra, estas herramientas están enfocadas en facilitar la multitarea y el trabajo desde el dispositivo, mientras que el Galaxy Z Flip8 permite acceder a información, recomendaciones y otras funciones desde la pantalla externa FlexWindow sin necesidad de abrir el teléfono.

“ A medida que la lA se vuelve más agéntica, los dispositivos móviles se convertirán en el punto de entrada más personal a experiencias que comprenden y se adaptan a cada usuario. ” TM Roh, director ejecutivo (CEO), presidente y responsable de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) de Samsung Electronics.

El Galaxy Z Fold8 incorpora una pantalla principal de mayor tamaño y un diseño que, según Samsung, alcanza un peso de 201 gramos. El dispositivo está equipado con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, batería de 4,800 mAh y un sistema de cámaras duales de 50 megapíxeles, además de funciones como Dual Recording y My FanCam para la captura de contenido.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con una pantalla principal de 8 pulgadas, un grosor de 4.1 milímetros cuando está desplegado y un peso de 215 gramos. Entre sus especificaciones incluye un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, batería de 5,000 mAh con carga rápida de 45 W, cámara principal de 200 megapíxeles, lente ultra gran angular de 50 megapíxeles y capacidad para grabar video en resolución 8K.

El Galaxy Z Flip8 mantiene el formato compacto de la familia Flip e integra funciones de inteligencia artificial directamente en la pantalla externa FlexWindow. El dispositivo pesa 180 gramos, tiene un grosor de 6.1 milímetros y cuenta con una cámara de 50 megapíxeles con ProVisual Engine, además de herramientas como Flex Mode, Camcorder Grip con Zoom Rocker, Super Steady, FlipShot y Mirror View para la captura de fotografías y video.

Samsung también informó que la nueva generación de plegables incorpora funciones de inteligencia artificial como Now Brief, que ofrece información personalizada; Now Nudge, que transforma información obtenida durante conversaciones en acciones dentro del dispositivo, y Gemini Intelligence, diseñada para facilitar la realización de tareas en aplicaciones compatibles.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

En materia de seguridad, la serie Galaxy Z integra Samsung Knox desde el nivel del hardware, junto con las tecnologías Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) y Knox Vault. Los dispositivos también incorporan One UI 9.0, que añade un panel de actividad para visualizar las acciones realizadas por el asistente de inteligencia artificial y administrar la información personal.

La nueva serie Galaxy Z estará disponible en preventa del 22 de julio al 20 de agosto en mercados seleccionados. Los dispositivos se ofrecerán en distintos colores, incluidos Graphite y Cream, además de otras opciones exclusivas dependiendo del mercado.

Dicha preventa incluirá beneficios como seis meses de acceso a Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube, mejoras en Smart Switch para facilitar la transferencia inalámbrica de información desde dispositivos con iOS y compatibilidad de Quick Share con AirDrop.