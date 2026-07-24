Sector construcción busca reducir déficit de 2.2 millones de viviendas

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Con la presentación de 81 proyectos habitacionales y un balance de impacto macroeconómico, la XXII edición de Expocasa abre sus puertas mientras el sector privado urgió la pronta renovación de la Ventanilla Ágil de la Construcción para garantizar certezas a la inversión.

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La Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC) inauguró este viernes la vigésima segunda edición de Expocasa en Fórum Majadas, donde 57 empresas exhiben 81 proyectos habitacionales con el objetivo de incidir en la reducción de un déficit de más de 2.2 millones de viviendas en el país, impulsados por un sector que creció 8.3 % durante el último año.

Esta oferta inmobiliaria responde a la acelerada demanda de una población predominantemente joven y busca aprovechar el dinamismo de una industria cuyo impacto real en la economía nacional ya supera los Q111 mil millones.

Esa cifra, revelada durante el acto inaugural por un estudio de la firma Central American Business Intelligence (CABI), demuestra cómo la edificación genera un efecto dominó que mueve cerca del 12 % de la producción nacional, logrando que uno de cada diez quetzales que circulan en el país provenga directa o indirectamente de esta actividad.

Corte de cinta para dar por inaugurada la Expocasa 2026, con la participación de los organizadores y autoridades municipales y del Ejecutivo. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según explicó el director de Inteligencia Económica y Financiera de CABI, Paulo de León, el peso de la construcción se debe a que la mitad de sus ingresos se redistribuye inmediatamente en la compra de insumos como cemento, acero y madera, sumado a más de 500 mil empleos que generan Q20 mil millones en salarios para las familias guatemaltecas.

El análisis financiero de CABI evidenció además que la demanda de vivienda seguirá al alza durante los próximos 15 años debido al bono demográfico, ya que el 70% de los guatemaltecos tiene menos de 40 años.

Paralelamente, la evaluación técnica presentada por el gremio sobre la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC) determinó que la herramienta redujo en un 54 % el tiempo de los trámites, ahorrando 37 días de esperas burocráticas y liberando Q1,000 millones que antes quedaban estancados en costos bancarios.

Las inmobiliarias mostraron maquetas de los proyectos habitacionales. (Foto: Wilder López/Soy502)

El rostro humano del hogar

Durante la inauguración de la feria, las autoridades resaltaron que el desarrollo de infraestructura cobra sentido cuando se traduce en tranquilidad para las familias. En esa línea, la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Ana Valera Prado, subrayó el esfuerzo personal que rodea la adquisición de un inmueble.

"Por eso cuando una familia busca una vivienda está pensando en mucho más que una ubicación o una cantidad de metros cuadrados. Está buscando un lugar donde sentirse seguro, donde construir estabilidad y comenzar una nueva etapa de su vida. Adquirir una casa suele ser el resultado de muchos años de trabajo, ahorro y esfuerzo", expuso Prado.

Por su parte, el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, enfatizó que la planificación urbana debe orientarse a acercar los servicios y el empleo a las zonas residenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"No es solamente un lugar donde vivir, es un lugar donde comienza una nueva etapa de vida. Y entonces es donde uno comprende cuál debería de ser el verdadero papel de una ciudad, que es no solamente construir edificios, no solamente abrir calles, tender puentes, desarrollar infraestructura. Una ciudad existe para abrir oportunidades", afirmó Quiñónez.

El alcalde Ricardo Quiñónez enfatizó en la necesidad de acercar los proyectos habitacionales a los servicios y empleos. (Foto: Wilder López/Soy502)

El alcance en los negocios

El repunte de la actividad inmobiliaria fue ratificado por la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi) al confirmar un aumento de 103 mil metros cuadrados autorizados para construcción en la capital durante los primeros cinco meses de 2026, lo que representa un alza del 17.4 % respecto al año anterior.

"La construcción de vivienda activa empleo, industria, financiamiento y una amplia cadena de valor que impulsa el crecimiento económico del país. Responder a la demanda de vivienda que Guatemala tendrá en los próximos años requiere una visión integral y es responsabilidad de todo el sector de trabajar de manera articulada para lograrlo", destacó Jorge Mario Figueroa, presidente de Anacovi.

Retos y certezas del sector

A pesar de los resultados positivos, los representantes del gremio advirtieron que para mantener el ritmo de inversión se requiere certeza jurídica y agilidad en los permisos.

Por ello, el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC), Juan Pablo Estrada, recalcó la urgencia de renovar el acuerdo que mantiene activa la ventanilla digital de trámites.

"El convenio marco que da sustento a la VAC se acerca a su vencimiento en este 2026 y su renovación debe atenderse oportunamente para evitar acumulación de retrasos. Guatemala no puede permitirse procesos manuales que impliquen cerca de 70 días por trámite en ningún sector que impulsa la economía nacional y que beneficia a miles de familias", argumento Estrada.

"Con ese fin, hemos venido trabajando de la mano con el Ministerio de Economía, a quien agradecemos desde ya, y por eso confiamos en que el proceso se resolverá a tiempo, asegurando la transparencia de sus operaciones de la VAC y la continuidad de su servicio", aseveró el presidente de la CGIC.

Uno de los stands que se pueden visitar en la Expocasa 2026. (Foto: Wilder López/Soy502)

De acuerdo con el presidente del Comité Organizador de Expocasa 2026, Hugo Bosque, para esta vigésima segunda edición se espera la asistencia de más de 7,000 visitantes durante los tres días de actividades.

La feria reúne a más de 57 empresas del sector y despliega una oferta de 81 proyectos habitacionales, consolidándose como un espacio estratégico donde las familias pueden comparar opciones, recibir asesoría financiera y avanzar en la precalificación para la compra de su vivienda.

Asimismo, el encuentro continuará atendiendo al público durante todo el fin de semana en Fórum Majadas, ofreciendo talleres bancarios, opciones de crédito bajo la Ley de Interés Preferencial y facilidades del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) para permitir el acceso a financiamiento formal tanto a trabajadores independientes como a familias migrantes.