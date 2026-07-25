Alza en combustibles: sector empresarial no ve favorable propuesta de nuevo subsidio

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Representantes del sector empresarial, aunque afirman que comprenden la situación que enfrentan los guatemalteco ante la crisis de los combustibles, no ve favorable el subsidio anunciado por el presidente Arévalo.

El sector empresarial del país no ve con buenos ojos la decisión anunciada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en buscar la aprobación de un nuevo subsidio para los combustibles por parte del Legislativo, esto pese a que afirman que comprenden la situación que atraviesan los guatemaltecos.

Ante el incremento sostenido de los combustibles, lo cual responde a factores externos y las presiones que esto genera sobre la cadena logística e industrias, consideran que paralizar la actividad no reduce el precio referido.

"El comportamiento en el precio de los combustibles incide en todos los sectores, desde la producción hasta la distribución interna y externa, provocando un efecto en cascada que reduce la demanda e impacta los precios de los insumos básicos. Sin embargo, paralizar la productividad no reduce el costo de los combustibles; por el contrario, incrementa los costos para toda la economía. Tampoco los subsidios son la solución", se lee en comunicado emitido por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

El presidente Bernaro Arévalo anunció este viernes 24 de julio un nuevo subsidio a los combustible de Q12 para el diésel y Q3 para la gasolina regular. (Foto: AGN/Soy502)

Priorizar competitividad

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), considera importante reconocer que Guatemala no puede seguir afrontando el aumento de los precios internacionales del petróleo, por factores externos, con subsidios.

"Lo que es más urgente, es que se le dé la prioridad necesaria al impulso de una agenda clara de competitividad para el país, que pasa por la urgente implementación la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la implementación de la reforma a la ley de APPs además de aumentar la inversión pública, que sigue rezagada en apenas 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB)", concluyó Zapata.

Lo que plantea el Ejecutivo

El Organismo Ejecutivo entregará el próximo lunes al Congreso de la República, una iniciativa de ley para solicitar un nuevo subsidio a los combustibles, el cual consistirá en Q12 para el galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, informó en conferencia de prensa este viernes, Bernardo Arévalo, presidente de la República.

De acuerdo con el mandatario, la medida busca reducir el impacto en la economía de las familias guatemaltecas, debido al incremento del precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, que ha disparado los costos del diésel y las gasolinas.

La aprobación de dicha iniciativa quedará ahora en manos del Congreso de la República, en donde los diputados tendrán que analizarla y lograr consensos.