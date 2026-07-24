Gobierno dice que subsidio no restará fondos a Salud, Educación y Comunicaciones

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La medida deberá recibir el respaldo del Congreso de la República antes de ponerse en marcha.

OTRAS NOTAS: Gobierno propone nuevo subsidio de Q12 al diésel y Q3 para la gasolina regular

El Gobierno aseguró que los recursos destinados a financiar el nuevo subsidio a los combustibles no afectarán los presupuestos de los ministerios de Salud Pública, Educación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La propuesta, que podría representar un desembolso de hasta Q 3,480 millones, será financiada con economías, posibles subejecuciones y espacios presupuestarios que todavía no tienen compromisos, explicó el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.

El funcionario indicó que el monto previsto constituye un espacio financiero amplio, cuya finalidad será proteger la actividad económica frente al incremento de los combustibles, principalmente del diésel.

"Al proteger la economía estamos protegiendo el empleo y también el bienestar de la ciudadanía", sostuvo el ministro durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Bernardo Arévalo.

El nuevo mecanismo anunciado por el Ejecutivo contempla un apoyo de Q 12 por galón de diésel y Q 3 por galón de gasolina regular.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aseguró que el subsidio no afectará los presupuestos de Salud, Educación y Comunicaciones. (Foto: SCSP / Soy502)

El Gobierno proyecta que la medida permanezca vigente hasta finales de 2026, aunque su implementación dependerá de la aprobación del Congreso de la República.

¿De dónde saldrán los recursos?

Menkos explicó que el Ministerio de Finanzas revisó el presupuesto para localizar recursos que no estén comprometidos y puedan trasladarse al programa temporal.

De acuerdo con el funcionario, antes de identificar esos espacios se verificó que estuvieran garantizados el pago de salarios de los trabajadores públicos, las pensiones, el servicio de la deuda pública, los servicios estatales y las contribuciones a la seguridad social.

"Básicamente, lo que hemos buscado son subejecuciones, economías y espacios sin comprometer que permiten atender esta emergencia", afirmó el ministro de Finanzas.

Agregó que ahora debe comenzar el proceso para solicitar los espacios presupuestarios a las entidades involucradas y que todavía se realizan las revisiones para precisar cuánto aportará cada institución.

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Entre las entidades consideradas se encuentran los ministerios de Finanzas Públicas, Agricultura, Desarrollo Social, Defensa y Gobernación.

Asimismo, Menkos enfatizó que "la distribución se realizará según los saldos disponibles y sin compromisos que registre cada cartera".

Y afirmó que el monto de Q 3,480 millones no incluye recursos de los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones, con la finalidad de evitar afectar los servicios y proyectos bajo su responsabilidad.

¿Cuándo se entrega la iniciativa?

El presidente Arévalo informó que la iniciativa de ley será enviada al Congreso el próximo lunes por lo que a partir de ese momento "el inicio del subsidio dependerá del tiempo que los diputados utilicen para conocer, discutir y aprobar la propuesta".

El presidente Bernardo Arévalo anunció que la iniciativa del nuevo subsidio será enviada al Congreso el próximo lunes. (Foto: Congreso / Soy502)

El mandatario subrayó que el Ejecutivo trabaja con los distintos ministerios en una reorganización de sus planes y finanzas para identificar los fondos que podrán utilizarse.

Recordó que la implementación del apoyo anterior tomó aproximadamente dos semanas, pues la iniciativa fue aprobada el 14 de abril y el beneficio comenzó a aplicarse el 28 de ese mes.

Sin embargo, consideró que el nuevo subsidio podría entrar en vigor en un plazo menor porque repetirá el mecanismo utilizado anteriormente lo cual permitiría aprovechar los reglamentos existentes y únicamente realizar los ajustes correspondientes.

El mandatario afirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con representantes del transporte y aseguró que los contactos y reuniones con ese sector han sido constantes.

Priorizarán el diésel

Arévalo explicó que la diferencia entre los montos propuestos, que son de Q 12 para el diésel y Q 3 para la gasolina regular, responde al efecto que cada producto tiene sobre la economía.

Según el Ejecutivo, el impacto del diésel es tres veces mayor que el de la gasolina, debido a que se utiliza para movilizar personas y transportar mercancías a corta y larga distancia.

El incremento del diésel se traslada a las tarifas del transporte y al precio final de los productos, por lo que termina afectando la canasta básica y el bolsillo de los consumidores.

"El apoyo al diésel es mucho más efectivo que el apoyo a la gasolina", manifestó el presidente.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, descartó establecer precios tope porque contravendrían la legislación vigente. (Foto: SCSP / Soy502)

Agregó que el beneficio aplicado a la gasolina se concentra principalmente en el gasto de movilización de los vehículos particulares.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, descartó que el Gobierno proponga precios máximos para contener el incremento de los combustibles.

Barrios explicó que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos se fundamenta en el libre mercado y, por ello, la fijación de precios tope contravendría el marco jurídico vigente.

"Los precios tope serían una ilegalidad y, en consecuencia, no son aplicables", puntualizó el funcionario.