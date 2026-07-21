Caso Odebrecht: Dictan condena contra Celia Vargas Monroy, cuñada de Manuel Baldizón

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La cuñada del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, fue condenada a seis años de prisión conmutables por los delitos de hurto agravado y falsedad ideológica en el caso Odebrecht.

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El Tribunal de Mayor Riesgo A, sentenció a seis años de prisión conmutables a Celia Vargas Monroy, cuñada del excandidato presidencial Manuel Baldizón, en el caso Odebrecht.

En la acusación, el Ministerio Público (MP) señaló a Vargas de haber cometido los delitos de hurto agravado y falsedad ideológica, por los cuales al final fue condenada.

Durante la audiencia de este martes 21 de julio, la cuñada de Baldizón, se declaró inocente de las acusaciones planteadas por el ente investigador.

Además, en el desarrollo del debate el Tribunal escuchó la declaración de cuatro testigos que negaron tener conocimiento de que su nombre figuraría en empresas de cartón que, posteriormente lavarían dinero.

Celia Vargas Monroy, cuñada del excandidato presidencial Manuel Baldizón, durante el juicio. (Foto: Cortesía/Soy502)

Entre los testigos, uno aceptó haber sido contratado por Vargas Monroy, y dijo haberse desempeñado como auxiliar del Gerente General de los Transportes ADN, pero negó saber que su nombre sería usado para representar legalmente a una empresa vinculada al caso Odebrecht.

La audiencia de reparación digna fue fijada para el próximo 24 de julio.

Sobre el caso

Según la investigación del MP, Vargas Monroy es señalada de ser la persona que se encargaba de administrar, coordinar y reclutar personas que prestaban sus servicios laborales.

Vargas Monroy es cuñada del excandidato presidencial, quien enfrenta juicio por su presunta participación en una estructura que recibía sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. Con esto, se le acusa de haber creado varias empresas para recaudar fondos producto de esos sobornos.