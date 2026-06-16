Sentencian a supervisor de red que traficaba a guatemaltecos

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Según las autoridades, la organización en la que participaba el integrante acusado, no solo cobraba a los migrantes, sino que les quitaban sus pertenencias.

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Un integrante de una red dedicada al tráfico de migrantes recibió una sentencia de prisión en Estados Unidos, por su papel como supervisor de dicha organización, la cual tuvo operaciones en la frontera sur del país.

Se trata de Raúl Saucedo Huipio, de 51 años y residente de Mexicali, Baja California, quien se declaró culpable en marzo de 2026 de conspiración para introducir extranjeros en territorio estadounidense y de cargos relacionados con el ingreso ilegal de migrantes.

Según las autoridades, Saucedo desempeñaba funciones de gerente o supervisor dentro de una extensa red que facilitó el traslado de más de 200 migrantes entre 2018 y 2022, aunque los investigadores consideran que la cifra real podría ser mucho mayor.

La red traficaba con migrantes de varios países, incluyendo Guatemala. (Foto: Departamento del Tesoro)

Entre las personas trasladadas había migrantes procedentes de al menos 19 países, incluidos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, India, Pakistán, Bangladesh y Rusia, entre otros.

De acuerdo con fiscales, la organización utilizaba diversos métodos para ingresar a los migrantes a Estados Unidos, incluyendo escaleras para superar la valla fronteriza, agujeros en el cerco y tablas de madera para cruzar cuerpos de agua. En uno de los casos documentados, Saucedo supervisó el cruce de tres niños pequeños.

Los migrantes eran despojados de sus pertenencias a punto de amenazas con armas de fuego o cuchillos. (Foto: Sol de Yucatán)

Las autoridades también señalaron que los integrantes de la red robaban dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias a los migrantes, presuntamente mediante amenazas con armas de fuego y cuchillos. Además, cobraban hasta decenas de miles de dólares por el traslado.

Saucedo recibió una pena de 87 meses en prisión, luego de su captura en México y extradición a EE. UU. El caso se vincula al de Ofelia Hernández Salas, alias "Doña Lupe", una traficante de personas ligada con el Cártel de Sinaloa y sentenciada a 11 años de prisión por su participación en la misma organización.

Saucedo era integrante de la red liderada por Ofelia Hernández, condenada el mes pasado a 11 años tras las rejas. (Foto: Infobae)

*Con información de Infobae