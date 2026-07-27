Captan momento en que serpiente es rescatada tras ingresar a una vivienda (video)

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En las imágenes se observa cuando un bombero atrapa a la serpiente que se encontraba en el patio de una vivienda.

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Una serpiente fue rescatada luego de que ingresara a una vivienda ubicada en la zona 0, parcela "B", línea 4, en la aldea Cuyuta, en Masagua, Escuintla.

Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales luego de que observaran al reptil en el patio de la vivienda.

La institución compartió un video del momento en que uno de los socorristas logró atrapar a la serpiente zumbadora (Drymarchon melanurus) de aproximadamente dos metros de longitud.

Mira aquí el video:

Posteriormente, la serpiente será trasladada a un área adecuada para su liberación en un entorno natural protegido, según indicó el cuerpo de bomberos.

Además, mencionaron que, debido a las altas temperaturas y a los cambios climáticos, es común que estos animales busquen refugio en lugares frescos o dentro de las viviendas.

Una serpiente zumbadora había ingresado a una vivienda y posteriormente fue rescatada. (Foto: CBMD)

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Las recomendaciones para prevenir incidente con serpientes son las siguientes: