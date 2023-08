La inesperada "cita" de Shakira con el cantante Drake

-

Shakira vuelve a aparecer con un posible nuevo romance con un cantante 10 años menor que ella.

El medio Daily Mail recopiló fotografías de la colombiana saliendo de una fiesta en West Hollywood, ubicado en Los Angeles, California. Minutos después salió el rapero canadiense Drake, quienes reportan como una posible nueva pareja.

Shakira and Drake fuel romance rumors after leaving the same party 'within MINUTES of each other' https://t.co/ijCNYcPc4g pic.twitter.com/1pu1ApKbcD — Daily Mail Online (@MailOnline) August 14, 2023

Shakira ha pasado por varias "supuestas" conquistas durante los últimos meses, luego de haber sido relacionada con el piloto de fórmula 1, Lewis Hamilton.

Marca reporta que hace unos meses el rapero subió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparecía besando la mejilla de la rapera Sexy Red.

Captura de pantalla de otra cuenta que no es la de Drake, pero subió el evento. (Foto: ET)

Sin embargo, medios estadounidenses han decidido emparejar a los famosos tras estas fotografías.

A pesar de esto, hay muchas cosas que ponen en duda esta razón como el motivo del encuentro, pues los famosos no se siguen mutuamente en redes sociales, pero de ser real que se empiezan a ver habría una gran posibilidad de una colaboración.

Mag reporta que ninguno de los dos famosos ha salido para confirmar ni negar lo impuesto por este artículo.