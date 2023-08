Revelan la verdadera relación que hay entre Shakira y Lewis Hamilton

-

Los famosos vuelven a ser tema de conversación luego de revelarse los detalles sobre su verdadera relación.

Han pasado varias semanas desde que se inició el rumor de un romance entre Shakira y Lewis Hamilton.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado lo que se dice, pero tampoco han salido a desmentir tal teoría.

Sin embargo, sus salidas constantes a solas continúan dando de qué hablar aunque también se dijo que los dos se habrían distanciado.

Ahora han salido a luz detalles de lo que sería la verdadera relación que hay entre ambos.

Shakira y Lewis Hamilton en una de sus salidas. (Foto: archivo/Soy502)

El reconocido periodista español que ha dado a conocer varias exclusivas sobre la colombiana, Jordi Martín, hizo una revelación respecto a lo que hay entre los famosos.

"Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido en un periódico catalán, donde afirman que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre Shakira y Hamilton siempre ha habido una amistad bonita", expresó recientemente.

El paparazzi continúa afirmando que entre ellos ha habido más que una amistad, sin llegar a relación formal.

"Entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen", finalizando así con los rumores de que entre ambos ya no había nada.

Es decir que tanto el piloto británico, como la barranquillera mantienen una vida separada pero se frecuentan para pasar momentos agradables y de diversión. No existe un noviazgo formal, pero hay una indiscutible atracción entre ellos.

*Con información de Marca y El Periódico