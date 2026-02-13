IVE detecta y denuncia Q15.9 millones de fondos ilícitos durante 2025

-

La mayor parte del dinero procede de actividades vinculadas al narcotráfico y la corrupción, señalan las autoridades.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que durante el año pasado, mediante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), se denunciaron Q 15,967.2 millones vinculados a posibles operaciones ilícitas.

El dato presentado por la SIB representa un incremento del 74.8 % en relación a lo denunciado durante el 2024, que asciende a Q 9,133.3 millones.

El aumento de las denuncias SIB se debe a que la IVE modernizó sus métodos de investigación usando ciencia de datos para rastrear patrones transaccionales complejos.

La mayoría de los fondos provienen de actividades relacionadas al narcotráfico y la corrupción. (Foto: SIB / Soy502)

Las autoridades señalan que esto ha permitido identificar la operación de sofisticadas organizaciones multicriminales que utilizan testaferros y activos virtuales.

Saulo De León, superintendente de Bancos, recalcó que "la IVE no conoce de delitos" sino "patrones transaccionales y tipologías del movimiento del delito", es decir que, en estos casos, se infiere que son "delitos que generan dinero y que pretenden ser lavados en el sistema financiero".

Los datos presentados por la SIB revelan que durante 2025 se estima que Q 6,130.7 millones provenían de transacciones vinculadas al narcotráfico; Q 3,856.2 millones, organizaciones multicriminales; Q 3,854.1 millones, corrupción; Q 1,452.5 millones, delitos tributarios.

También se registraron movimientos por Q 227.5 millones, por trata de personas; Q 275.6 millones, por estafas; Q 108.2 millones, en otros delitos; y Q 62.3 millones, por extorsiones.

Se fortalecen capacidades

Al respecto del aumento que se tuvo en 2025 en comparación con el 2024, el superintendente de Bancos explicó que una de las principales razones por las cuales se registró esa alza es porque "la IVE ha evolucionado en la forma en que inspecciona el patrón transaccional".

La detección de fondos ilegales ha venido en aumento en los últimos cuatro años, ya que en 2022 se detectaron y denunciaron Q 3,906.8 millones y en 2023 fueron Q 8,203.4 millones.

"La IVE ha acompañado y ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo de los patrones transaccionales de acuerdo a la modernidad", precisó de León.

La IVE ha aumentado la detección de fondos ligados a acciones ilicitas en los últimos cuatro años. (Foto: Archivo / Soy502)

Explicó que en años anteriores, cuando tenían una transacción sospechosa, se denunciaba inmediatamente con un proceso muy lineal; actualmente, cuando se tiene una alerta, se rastrea y generalmente se logra dar con más transacciones sospechosas, lo que amplía la investigación y la denuncia.

Asimismo, precisó que el equipo se ha diversificado de tal manera que hay una serie de profesionales que van desde auditores hasta expertos en ciencias de datos y matemáticos que ayudan a analizar los datos y encontrar patrones.

Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial, señaló que precisamente esa diversificación en el equipo de trabajo les permitió aplicar al trabajo ciencia y analítica de datos, a través de herramientas tecnológicas.

El intendente explicó que fue precisamente eso lo que logró identificar, a lo que han denominado como organizaciones multicriminales, las cuales, además de hacer operaciones ilícitas, ayudan a otras a lavar el dinero.

"Identificamos a personas que no solamente utilizaban sus productos financieros para lavar dinero producto del narcotráfico, sino que también tenían relación con personas vinculadas a temas de corrupción, estafa, extorsiones, entre otros", señaló Monroy.

Las autoridades también señalaron que estas acciones detectadas reflejan la evolución de las estructuras criminales transnacionales que elevan la complejidad de las transacciones, el uso de testaferros, activos virtuales y transferencias a países de oriente.