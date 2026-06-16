SIB define acciones clave tras concluir misión técnica de GAFILAT

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Guatemala ha cerrado con éxito una etapa crucial en su estrategia de blindaje económico tras concluir la visita de la delegación del GAFILAT.

La Superintendencia de Bancos (SIB) confirmó el cumplimiento de la agenda de trabajo desarrollada del 9 al 11 de junio por la delegación técnica del GAFILAT, cuyo propósito fue brindar acompañamiento en la preparación estratégica y coordinación con las autoridades nacionales.

Este proceso se enfoca directamente en la preparación para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua, un examen internacional definitivo mediante el cual se medirá la efectividad de las políticas nacionales para prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM).

De acuerdo con el cronograma oficial del sistema financiero detallado en los antecedentes del proceso, esta Evaluación Mutua está programada para llevarse a cabo en febrero de 2027, fecha en la que el país se someterá al escrutinio definitivo de los evaluadores internacionales.

El fantasma de la lista gris

En esta evaluación, el organismo multilateral examinará minuciosamente el cierre de las brechas identificadas desde la última inspección de 2016, midiendo si el cumplimiento técnico plasmado en las leyes se traduce en una efectividad real para perseguir los delitos financieros en todo el sistema.

El riesgo de no superar con éxito esta prueba implica la posibilidad de que el país sea sometido a un esquema de seguimiento intensificado o caiga en la denominada lista gris, lo que provocaría un aislamiento financiero internacional, encarecería el corresponsal bancario y golpearía directamente el flujo de remesas y la inversión extranjera.

El aislamiento internacional de tipo financiero impactaría el ingreso de remesas. (Foto: Archivo/Soy502)

Una hoja de ruta

El balance de las jornadas de trabajo técnico apunta a la consolidación de un frente común coordinado por los supervisores bancarios.

Según el comunicado emitido este 12 de junio por la SIB, las reuniones con la delegación internacional permitieron afinar las prioridades del Estado y robustecer de forma inmediata las capacidades del sistema nacional frente al escrutinio multilateral.

Para garantizar el cumplimiento de los estándares globales dictados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la institución de supervisión bancaria ha puesto en marcha un plan técnico que incluye la creación de equipos multidisciplinarios especializados, el desarrollo de simulaciones técnicas y la recopilación sistemática de datos para demostrar avances tangibles tanto en cumplimiento técnico como en la comprensión real de los riesgos financieros.

"Este acompañamiento constituye una oportunidad relevante para afinar prioridades, reforzar capacidades nacionales y consolidar las condiciones institucionales necesarias ante la Evaluación Mutua en esta Quinta Ronda", precisó el ente supervisor bancario.

"El país desarrolla actualmente una serie de acciones estratégicas orientadas a robustecer las capacidades del sistema nacional contra el LD/FT/FPADM", agregó la SIB.

Nuevo marco jurídico

El pronunciamiento de la autoridad bancaria también destacó la relevancia estratégica del recién aprobado Decreto 15-2026, la "Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo".

De acuerdo con el documento de la SIB, esta nueva normativa moderniza el marco legal guatemalteco al incorporar herramientas alineadas de forma directa con los estándares más recientes del GAFI, lo que amplía la capacidad del Estado para responder con contundencia ante amenazas financieras emergentes y nuevas modalidades de criminalidad financiera.

"La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país", concluyó la SIB al enfatizar que Guatemala avanza en su determinación de mantener una estructura moderna, coordinada y estratégica.