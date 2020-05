Denuncian falta de insumos para Covid-19 en hospital de zona 7

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) trasladó a 17 pacientes con Covid-19 al hospital San Vicente de Paúl, ubicado en la zona 7 capitalina, pero médicos y personal técnico de ese centro asistencial aseguran que carecen de insumos y medicamentos para brindarles atención.

Durante una verificación, el diputado de Winaq, Aldo Dávila, habló con varios trabajadores, quienes manifestaron que nunca les avisaron que los pacientes serían trasladados, por lo que no tenían habilitado ningún lugar en donde ubicarlos, tampoco contaban con camas disponibles.

Área aislada

Los trabajadores del hospital aseguraron que contaban con el área para atender a pacientes sospechosos, pero ahora ya no cuentan con ese espacio, porque fue allí a donde se llevó a los positivos. "¿Qué vamos a hacer si viene alguien? No lo podemos meter en el mismo lugar porque no está positivo", lamentaron.

Denunciaron también que no les dotaron de más personal, por lo que les incrementaron el trabajo. "En el área de cocina sólo hay cuatro personas y ahora tenemos que meter los alimentos en bolsitas, eso quita tiempo y ¿qué hacemos con el resto de pacientes internados?", lamentó una empleada.

Los pacientes también se quejaron. Señalaron que no les han dado ni mascarillas para protegerse. Indicaron que muchas personas son diabéticas o tienen enfermedades críticas que les bajan las defensas, por lo que no están de acuerdo con el traslado.

"Hospitales con áreas habiitadas"

El viceministro de Hospitales, Germán Scheel, dijo a Soy502 este fin de semana que a todos los centros de asistencia les pidieron habilitar un área para darle tratamiento de manera temporal a las personas que llegaran en busca de atención por sospechas de Covid-19. Sin embargo, han pedido apoyo a algunos, como el San Vicente de Paúl para desahogar las áreas instaladas para cobertura.

Por otro lado, el viceministro de Atención Primaria, Erick Muñoz, explicó a Soy502 el sábado que se pidió al director de San Vicente de Paúl para que escogiera un ambiente "totalmente aislado para los pacientes que fueran a pasar cuarentena allí y se hizo una buena sanitización".

Sin embargo, durante la verificación de Dávila, los trabajadores del Hospital, incluyendo a médicos, afirmaron que no tenían conocimiento que fueran a trasladar a pacientes con Covid-19 a ese centro, por lo que no tenían ni camas habilitadas ni limpias. Además, denunciaron falta de insumos, de medicamentos y personal. "Todo fue improvisado", detallaron.

Soy502 solicitó una reacción al Ministerio de Salud sobre estas denuncias realizadas por el personal médico de dicho centro asistencial. Sin embargo, no han respondido a la solicitud.

Este lunes, el Ministerio de Salud confirmó que dos pacientes se retiraron sin permiso del hospital. El primer caso se reportó durante la mañana cuando los médicos del centro asistencial se percataron que uno de los pacientes no se encontraba. Más tarde fue confirmada la segunda evasión.