Sinner se acerca a su segunda final consecutiva en Wimbledon

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, logró este martes el pase a semifinales del torneo londinense, en busca de su segundo título, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff, 74 del ranking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.
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Por su parte, el reciente ganador de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, dio un paso adelante en su deseo de sumar un segundo título de Grand Slam en 2026 al pasar a cuartos, tras derrotar en cuatro sets al checo Jiri Lehecka, 14 del ranking.
En su partido contra Struff, Sinner logró la cuarta victoria sobre el alemán en otras tantas confrontaciones entre ambos.
Struff, a sus 36 años, es el jugador de más edad en haber llegado por primera vez a cuartos de un Grand Slam en la era Open.
Sinner busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.
"Hemos trabajado mucho, especialmente después de París, intentando entender qué salió mal allí", explicó Sinner tras su victoria ante Struff.
"En cualquier caso, hoy fue un test enorme, pero me sentí realmente cómodo desde el punto de vista físico", añadió el italiano.
Sinner podría medirse en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, octavo del mundo en la actualidad, que aspira a sus 39 años a lograr un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.
Para enfrentarse a Sinner, el serbio debe ganar este martes al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto jugador mundial.