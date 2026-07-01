Sinner y Djokovic siguen firmes en la carrera de Wimbledon

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Los dos favoritos al título de Wimbledon, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, ganaron el miércoles con relativa solvencia sus partidos de segunda ronda del torneo londinense.

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Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, se clasificó para la tercera ronda al derrotar al portugués Nuno Borges (48 del ránking) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4.

Tras un debut complicado en primera ronda frente al serbio Miomir Kecmanovic (50º), al que superó en cinco sets, el italiano de 24 años ganó esta vez en tres mangas, aunque tuvo que esforzarse para vencer al portugués, que lo llevó al tie-break en dos ocasiones.

En su búsqueda de un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto en un Grand Slam, un mes después de su eliminación en segunda ronda en Roland Garros, Sinner se enfrentará en tercera vuelta al estadounidense Jenson Brooksby (81 del ranking).

El italiano puso fin en 2025 al reinado de dos años de Carlos Alcaraz como campeón de Wimbledon.

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Novak Djokovic advances to his 20th Wimbledon third round ‍#Wimbledon pic.twitter.com/U1khfzdPEm — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2026

Sin problemas

Por su parte, Djokovic, octavo del ranking mundial, se impuso con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas y se enfrentará en tercera ronda al francés Arthur Rinderknech, que ocupa el puesto 28 de la clasificación ATP.

El siete veces campeón del torneo venció por 6-3, 6-4 y 6-2 al griego, que fue número 3 del mundo y ahora ocupa el puesto 87 del ranking.

Después de esta derrota, Tsitsipas, de 27 años, no logra superar a Djokovic desde 2019 y ahora queda con un balance de apenas dos victorias en quince partidos contra el serbio.

Después de un debut complicado el lunes frente al chino Wu Yibing (102 del mundo), Djokovic mostró una mayor eficacia contra Tsitsipas.