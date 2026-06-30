LeBron James se va de los Lakers y busca nuevo equipo en la NBA

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LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, decidió seguir en activo la próxima temporada en un equipo distinto a Los Angeles Lakers.

El alero, de 41 años, informó al equipo angelino que su etapa de ocho años en los Lakers ha terminado y que disputará su temporada 24 en la liga con otro uniforme, según confirmó el cuadro angelino en sus redes sociales.

King James, que conquistó un anillo de campeón con los Lakers en 2020, terminó su contrato con la franquicia al término de los pasados playoffs y es libre de fichar por otro equipo a partir del inicio este martes del periodo de agencia libre.

Thank you, LeBron pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

LeBron vuelve a posponer su retiro y su salida de los Lakers refuerza las especulaciones de que podría unirse a su gran amigo Stephen Curry en los Golden State Warriors, que sería el cuarto equipo de su carrera tras los Lakers, Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

En mayo, después de que los Lakers fueran eliminados en los playoffs, LeBron no aclaró si planeaba seguir en activo o dar por terminada una de las carreras más extraordinarias de la historia, con cuatro títulos de campeón y una colección inigualable de premios individuales.