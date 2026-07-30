¡Vuelve a temblar! Sismo de 4.5 sacude parte del país este mediodía de jueves

El epicentro de este nuevo sismo se registró en el Océano Pacífico.
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Un cuarto temblor se registró este jueves 30 de julio, a las 12:20. Esta vez, con una magnitud 4.5.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el epicentro tuvo lugar en el Océano Pacífico.
La profundidad reportada fue de 6.41 kilómetros.
Réplicas continuarán
Rodolfo Alvarado, del área de Sismología del Insivumeh, afirmó que las réplicas pueden continuar durante un lapso indefinido y recordó que, en ocasiones, antes de un sismo de gran magnitud ocurre un movimiento menor conocido como sismo precursor.
"Lo malo de esto es que no se puede determinar que se trata de un sismo precursor hasta después de que ha ocurrido el evento más fuerte", explicó.