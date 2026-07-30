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¡Otro temblor! Sismo de 4.1 es sensible esta mañana en el territorio guatemalteco

  • Por Geber Osorio
30 de julio de 2026, 10:08
Este temblor fue registrado con epicentro en el océano Pacífico. (Foto ilustrativa:&nbsp;Shutterstock)

Este temblor fue registrado con epicentro en el océano Pacífico. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un tercer sismo fue registrado este jueves 30 de julio luego de que reportaran dos durante la madrugada.

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Un nuevo temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 9:28 horas de este jueves 30 de julio.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.1.

La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico. La profundidad del mismo ocurrió a 4.98 kilómetros, según explicaron los expertos.

Durante la madrugada se reportaron dos sismos, siendo uno de magnitud 5.9 con epicentro en el departamento de Escuintla.

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