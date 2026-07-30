¡Otro temblor! Sismo de 4.1 es sensible esta mañana en el territorio guatemalteco

Un tercer sismo fue registrado este jueves 30 de julio luego de que reportaran dos durante la madrugada.
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Un nuevo temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 9:28 horas de este jueves 30 de julio.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.1.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico. La profundidad del mismo ocurrió a 4.98 kilómetros, según explicaron los expertos.
Durante la madrugada se reportaron dos sismos, siendo uno de magnitud 5.9 con epicentro en el departamento de Escuintla.