Sistema Penitenciario anuncia actualización de bloqueadores de señal en cárceles

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El Sistema Penitenciario trabaja en la actualización de los bloqueadores de señal instalados en las cárceles del país con el objetivo de bloquear señales de hasta 4G y 5G.

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El Sistema Penitenciario (SP) informó que trabaja en la actualización de los bloqueadores de señal instalados en las cárceles del país para incorporar tecnología capaz de limitar comunicaciones en redes 4G y 5G, además de otras frecuencias utilizadas actualmente.

Durante una citación en el Congreso presidida por el diputado José Chic, el subdirector de Informática del SP, Daniel Edelmann, explicó que los 53 bloqueadores de señal existentes en 25 centros de privación de libertad fueron diseñados para tecnologías más antiguas y que actualmente funcionan para bloquear señales hasta 3G.

"La tecnología evolucionó eso es lo que nos tiene en este momento haciendo pruebas de concepto de una tecnología ya más reciente, de vanguardia, con estándares internacionales", indicó.

El nuevo sistema busca bloquear redes 4G y 5G además de wifi y otras radio frecuencias. (Foto: Archivo/Soy502)

Edelmann señaló que la evolución tecnológica ha dejado rezagados a los equipos actuales, por esta razón, el SP participa en pruebas de concepto con sistemas más modernos impulsado junto con el Cuarto Viceministerio de Tecnología y pretende incorporar herramientas de vanguardia que permitan limitar las tecnologías vigentes y mantener su efectividad durante los próximos cinco a siete años.

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Agregó que la nueva propuesta pretende bloquear redes 4G y 5G, además de radiofrecuencias, Wi-Fi y señales vinculadas a drones, sin afectar a las comunidades cercanas a los centros penitenciarios. También indicó que ha iniciado visitas a distintos centros carcelarios para conocer la infraestructura existente y apoyar el proceso de modernización.