Solo el 44 % de conductores ha pagado el impuesto de circulación

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La brecha para alcanzar la meta de recaudación del ISCV programada para 2026 se reduce de forma paulatina con el ingreso de Q742.35 millones a las arcas públicas.

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La recaudación del Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) en Guatemala experimentó un repunte durante la primera semana de julio al alcanzar el 44% de cumplimiento, lo que equivale a 2 millones 951 mil 758 automotores solventes.

Sin embargo, a solo 25 días de que venza el plazo definitivo el próximo 31 de julio de 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) todavía registra 3 millones 781 mil 491 vehículos pendientes de pago, una cifra que representa el 56% del total y mantiene una brecha visible frente a las proyecciones presupuestarias del Estado.

El ritmo de pago registrado al corte del 5 de julio sitúa los fondos percibidos por la administración tributaria en Q742.35 millones.

Esta cifra representa un avance de Q51.99 millones en apenas una semana respecto a los Q690.36 millones captados al 30 de junio.

No obstante, el acumulado aún dista de los Q1,495.13 millones fijados como meta de recaudación del ISCV programada para 2026, un rezago que plantea un desafío técnico para las arcas públicas, especialmente porque en 2025 se superó con holgura el techo previsto al captar Q1,412.5 millones.

El próximo 31 de julio vence el plazo para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. (Foto: Canva/Soy502)

El peso de las dos ruedas

El parque vehicular activo del país asciende a 6 millones 733 mil 249 unidades, un inventario donde el comportamiento de los usuarios de motocicletas y vehículos particulares determina el éxito de la cobranza.

El desglose estadístico sitúa a las motocicletas como el segmento dominante de las vías públicas con 3 millones 446 mil 900 registros, seguidas por los automóviles particulares con 2 millones 856 mil 942 y el transporte comercial con 429 mil 407 unidades, siendo las dos primeras categorías las que reflejan el mayor volumen de omisión fiscal.

La resistencia al pago oportuno no solo ralentiza la meta fiscal, sino que expone a los propietarios a penalizaciones severas a partir del 1 de agosto.

"El atraso en la liquidación de la obligación tributaria después del 31 de julio activa automáticamente las penalizaciones financieras del artículo 29 del Decreto 70-94", detalla el marco legal aduanero y tributario vigente en el país.

Dicha normativa estipula una multa del 100% sobre el valor del impuesto omitido, matizada por una exoneración parcial del 75% si el contribuyente realiza la gestión de manera voluntaria tras el vencimiento, a lo cual debe sumarse un interés anual del 12.65% calculado diariamente, además de las sanciones que las policías municipales de tránsito imponen en la vía pública por circular sin el distintivo vigente.

Se estima que el sector de las motocicletas es el que predomina en Guatemala. (Foto: Canva/Soy502)

Tablas y mecanismos digitales

El cálculo de este tributo se rige por la Tabla de Valores Imponibles que la SAT publica anualmente, donde las tasas impositivas oscilan entre el 2% para los modelos automotrices más recientes y disminuyen de forma progresiva hasta un mínimo del 0.2% para las líneas de mayor antigüedad.

Los contribuyentes aplican este año una reducción del 50% sobre el monto determinado en las matrices oficiales, un beneficio fiscal blindado por el Artículo 5 del Decreto 1-2013.

Para mitigar las aglomeraciones y la saturación de los sistemas informáticos en los días previos al cierre, el procedimiento obliga a los usuarios a validar sus datos de forma electrónica.

El proceso requiere ingresar al portal Declaraguate para llenar el formulario SAT-4091 utilizando el Número de Identificación Tributaria (NIT) y la placa del automotor, congelar la información y generar la boleta SAT-2000.

La captación de los recursos se realiza a través de cuatro canales autorizados que incluyen las ventanillas presenciales de las agencias bancarias, las plataformas de banca virtual de los bancos del sistema, el sistema web Neoservicios para pagos con tarjetas de crédito o débito, y la red de cajeros automáticos 5B operada por el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Estado del ISCV al 6 de julio de 2026 Indicador / Categoría Estatus Meta de recaudación 2026 Q1,495.13 millones Monto recaudado al corte Q742.35 millones Vehículos solventes 2,951,758 unidades (44%) Vehículos pendientes de pago 3,781,491 unidades (56%) Total del parque vehicular activo 6,733,249 unidades — Vehículos particulares 2,856,942 unidades — Motocicletas 3,446,900 unidades — Vehículos comerciales 429,407 unidades Fecha límite de pago 31 de julio de 2026

Fuente: SAT