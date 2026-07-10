Sorprenden a piloto de cabezal conduciendo ebrio en zona 15 (Video)

El reporte sobre dos transportes pesados conduciendo de forma imprudente llevaron a agentes de la PMT a detenerlos y hacerles una prueba de alcoholemia.
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La Policía Municipal de Tránsito informó que durante la noche del pasado jueves 10 de julio, se recibió el reporte sobre dos vehículos de transporte pesado que fueron detenidos en la zona 5, luego que circularan de forma imprudente sobre el bulevar Vista Hermosa, en la zona 15.
Sobre la 26 avenida y 25 calle de la zona 5, agentes policiales interceptaron a los dos conductores y les realizaron una prueba de alcoholemia para determinar si conducían bajo efectos del alcohol.
Uno de los conductores dio resultado positivo en dicha prueba y según indicó la PMT, el resultado fue de 0.274 gramos de alcohol por cada litro de sangre.
Debido a esta acción, fue sancionado con la multa de mayor valor conforme a la normativa vigente de Q10 mil.
Momentos más tarde, se presentó otro piloto para retirar el transporte pesado y liberar la vía.
Además, por medio de una cámara de vigilancia municipal se logró captar el momento en el que uno de los vehículos hace que dos vehículos detengan la marcha por algunos segundos debido a las maniobras del piloto.