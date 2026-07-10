Sorprenden a piloto de cabezal conduciendo ebrio en zona 15 (Video)

Dos transportes pesados fueron detenidos en 26 avenida y 25 calle, zona 5, luego de ser reportados por conducción temeraria desde bulevar Vista Hermosa, zona 15.



Policía MT brindó apoyo y ayuda en el procedimiento. Uno de los conductores dio resultado positivo en la prueba de… pic.twitter.com/sZkrwcpMWi