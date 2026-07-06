Suben a 3,535 los fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela

-

Las autoridades han comenzado a sepultar víctimas fallecidas que no han sido identificadas.

OTRAS NOTICIAS: Hallan a rescatista y cuerpo de tercera víctima tras accidente aéreo en Chimaltenango

El número de muertos por el doble terremoto (7.2 y 7.6) que azotó a Venezuela el 24 de junio subió este lunes a 3,535, mientras que el de heridos se mantuvo en 16,740, informó el gobierno venezolano en un comunicado.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero las Naciones Unidas estiman que el número podría llegar a 50 mil, aunque algunas proyecciones apuntan a una cifra cercana a los 10 mil.

En La Guaira, estado vecino de Caracas y el más afectado por los sismos, sigue la búsqueda de cuerpos con la esperanza de darles un entierro digno.

El pasado domingo, las autoridades comenzaron a enterrar fallecidos sin ser identificados.

Mientras el país mira hacia otro lado, una ladera del cementerio La Esperanza se prepara para recibir a quienes nunca pudieron volver a casa.



A una hora de La Guaira, retroexcavadoras y camiones llevan más de diez días abriendo fosas.

Allí serán sepultados miles de cuerpos… pic.twitter.com/gKBasifdHJ — Fabian Dicosta (@fabiandicosta) July 6, 2026

Víctimas mortales sin identificar

Más de 150 víctimas sin identificar fueron sepultadas en el cementerio La Esperanza, en el municipio de Catia La Mar, constataron periodistas de AFP.

Las hileras de tumbas se extienden en la tierra seca de una zona apartada del cementerio.

Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

#6Jul | En el edificio Coral Mar, en Caraballeda, estado La Guaira, continúa la remoción de escombros con apoyo de maquinaria pesada, como parte de las labores de búsqueda y rescate.



Mientras avanzan los trabajos, familiares y ciudadanos permanecen en el lugar con la esperanza… pic.twitter.com/hTFHefzsFt — El Nacional (@ElNacionalWeb) July 6, 2026

*Con información de AFP