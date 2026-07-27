Suchitepéquez y Comunicaciones empatan bajo la lluvia de Mazatenango

-

El estadio Carlos Salazar Hijo fue el escenario donde Suchitepéquez concretó su retorno oficial a la Liga Bantrab con un empate 0-0 frente a Comunicaciones, en duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro venado debutó sumando un punto como local ante unos albos obligados a redimirse tras una complicada temporada anterior en la que lucharon por mantener la categoría.

OTRAS NOTICIAS: Darwin Lom anota y evita la derrota de The Strongest en la liga boliviana

El encuentro inició con un claro dominio territorial de los locales durante los primeros diez minutos, en los que se registró una barrida temprana de Diego Santis en el área que no fue solicitada para revisión en el FVS.

Comunicaciones logró nivelar las acciones cerca del minuto 17 y generó sus primeros avisos mediante remates desviados de Karel Espino y Dairon Reyes. La respuesta mazateca exigió al guardameta Fredy Pérez, quien contuvo un disparo de Jorge Matul al 33 y, al 43, salvó prácticamente sobre la línea un potente cabezazo de Andrés Lezcano. Las acciones de la primera mitad finalizaron bajo una fuerte lluvia que comenzó al minuto 40.

El descanso intermedio se prolongó 15 minutos adicionales debido a una tormenta eléctrica en la zona, lo que obligó a esperar el encendido de las torres de iluminación del recinto.

Para la etapa complementaria, ambos técnicos ejecutaron múltiples sustituciones; en Suchitepéquez ingresaron Alejandro Galindo, Erick Rivera y José Corena, mientras que la visita apostó por Elsar Cruz y Axel De la Cruz. Los Venados retomaron la iniciativa ofensiva, pero Rivera careció de contundencia en dos aproximaciones frente al arco visitante.

El tramo final del partido se tornó friccionado. Al minuto 82, el árbitro central mostró la tarjeta roja directa a Mafre Icuté, dejando a los locales con diez hombres.

El banquillo de Suchitepéquez solicitó la revisión de la jugada mediante el sistema FVS, pero al minuto 85 la expulsión fue ratificada. A pesar de la inferioridad numérica en el cierre, el equipo mazateco sostuvo el cero en su portería y selló la división de puntos.