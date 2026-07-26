Darwin Lom anota y evita la derrota de The Strongest en la liga boliviana

Darwin Lom evitó la derrota de The Strongest al marcar el gol del empate 1-1 en su visita a Blooming ayer, en un partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga de Bolivia.
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El delantero guastatoyano fue titular y volvió a ser la principal referencia ofensiva del conjunto aurinegro. No obstante, el equipo local se adelantó en el marcador y puso cuesta arriba el encuentro para los visitantes.
La igualdad llegó al minuto 73. Tras un desborde por la banda izquierda, el balón encontró a "Showtime" dentro del área, donde controló, giró y definió con un derechazo para vencer al guardameta y rescatar un valioso punto para su equipo.
Mira aquí el gol del legionario:
Con este tanto, el seleccionado nacional llegó a seis goles en el campeonato boliviano y se mantiene entre los máximos artilleros del torneo, a solo dos anotaciones del líder de goleo, Marcelo Moreno Martins, quien suma ocho.
The Strongest continúa en el segundo lugar de la clasificación con 22 puntos, cuatro menos que el líder, Always Ready, que acumula 26 unidades.