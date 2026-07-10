Motoristas realizan jornada de donación de sangre para salvar vidas

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Motoristas organizaron una jornada de donación de sangre y extendieron un llamado a toda la población para sumarse a esta acción solidaria que puede salvar vidas.

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El gremio de motoristas realizará la primera Jornada de Donación de Sangre Motorizada, organizada por Beer Bikers Guatemala, destinada a abastecer los bancos del Hospital de Gineco Obstetricia y del Hospital General de Accidentes "Ceibal", del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La actividad se llevará a cabo este sábado 11 de julio de 8:00 a 11:00 horas, en la Casa Club Iron Horses MC Guatemala, ubicada en la 7a. avenida 6-52, zona 2 de la ciudad capital.

Los amantes de las dos ruedas eligieron a estos dos hospitales, porque es allí donde muchos de ellos han sido atendidos exitosamente luego de sufrir algún percance vial, o bien muchos de sus hijos han nacido en el seguro social.

"El gremio del motociclismo en Guatemala es unido y fuerte, por eso esperamos casa llena este sábado, demostrando nuestra solidaridad y apoyo incondicional", expresó Ramón Morales, integrante de Beer Bikers, organizadores del evento.

(Imagen: IGSS)

En cifras

El doctor Rony Vásquez, director médico del Hospital General de Gineco Obstetricia, aseguró que cada unidad de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una madre o un recién nacido e indicó que la solidaridad como motoristas se convierte en una esperanza para quienes más lo necesitan.

En el caso del Hospital General de Accidentes "Ceibal", durante el primer semestre del año brindó 17 mil 658 atenciones de emergencia por percances de tránsito.

Del total de emergencias atendidas, 16 mil 079 involucraron motocicletas, equivalente al 91.1 % de los casos registrados, con un promedio de 98 incidentes al día.