Médico alerta sobre parásito detectado en algunos niños en Guatemala

Este parásito ha sido detectado en menores que han regresado de Estados Unidos.
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El pediatra y especialista Alejandro de León, afirma que ya ha detectado algunos casos de ciclosporiasis, una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito Cyclospora, el cual afecta el intestino humano.
Según el galeno, este parásito fue detectado en niños que regresaron de vacaciones de Estados Unidos.
"En Estados Unidos hay una pequeña epidemia de Cyclospora, y ya tuve tres casos de ciclosporiasis de niños que venían de viaje", reveló el doctor.
De León afirma que los pacientes con este parásito comienzan con problemas intestinales como diarrea, dolor abdominal, vómitos y decaimiento.
"El parásito afecta el intestino y se obtiene al consumir verduras, vegetales de hortalizas y alimentos de verano", asegura.
Si bien el médico afirma que no es una enfermedad grave, es importante estar atentos a cualquier síntoma estomacal, para realizar el diagnóstico pertinente.