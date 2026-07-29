Superintendencia de Competencia acumula retrasos y cambios internos

-

La Superintendencia de Competencia enfrenta severos retrasos por conflictos internos, renuncias y destituciones administrativas.

TE PUEDE INTERESAR: Directivos de la Superintendencia de Competencia se contradicen por renuncia

A pocos meses de que la institución asuma plenamente las funciones que establece la Ley de Competencia, aún enfrenta retrasos en la contratación de personal, cambios administrativos y diferencias entre sus autoridades.

Durante una citación en el Congreso, presidida por el diputado José Chic, se mencionó que las citaciones realizadas hasta ahora se han centrado en conflictos internos y decisiones administrativas, mientras que aspectos para el funcionamiento de la institución continúan pendientes.

El director Edgar Guzmán aseguró que parte de esos retrasos responde a reglamentos internos aprobados por la mayoría del directorio, los cuales hicieron más lento el proceso de reclutamiento y contratación de personal.

En una citación en el Congreso se evidenció que las pugnas administrativas y conflictos de autoridad han estancado el funcionamiento operativo de la entidad. (Foto: Organismo Legislativo)

Según indicó esta situación pone en riesgo que la entidad esté preparada para asumir las funciones que le asigna la ley.

Por su parte el presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer, atribuyó la falta de avances a la gestión del superintendente Jorge Miguel Castillo Castro.

Señaló que, tras varios meses en el cargo, aún no se había completado la contratación del personal ni se habían concretado acciones como la búsqueda de una sede permanente para la institución.

En medio de esos retrasos, el directorio también explicó el nombramiento de Tomás Xocoy Acán como intendente de Gestión Administrativa y Financiera.

A su vez Bauer indicó que su designación permitió aceptar la renuncia presentada por Castillo Castro, pues de acuerdo con la interpretación del directorio de la Ley de Competencia, el nuevo intendente asumiría temporalmente la representación legal de la Superintendencia mientras se define la situación del cargo.

Sin embargo, el superintendente rechazó esa decisión y sostuvo que su renuncia no había surtido efecto y consideró que no existe una ausencia temporal que justifique trasladar la representación legal al intendente.

El presidente del Directorio, Javier Bauer, mencionó como responsable de los retrasos la gestión del superintendente Jorge Miguel Castillo Castro. (Foto: Organismo Legislativo)

Destituciones

Otro de los temas abordados fue la destitución de la directora de Asuntos Jurídicos y de la directora de Recursos Humanos y Carrera Administrativa.

En el caso de la directora de Asuntos Jurídicos, Castillo indicó que la decisión también estuvo relacionada con una ausencia de aproximadamente dos semanas.

Según relató, la funcionaria solicitó vacaciones para asistir a un partido del Mundial, aunque no cumplía con el tiempo mínimo de servicio requerido por la normativa.

Agregó que, pese a no contar con la autorización, la directora le manifestó que viajaría y que esperaba ser destituida al regresar.

Respecto a la directora de Recursos Humanos, el superintendente afirmó que la decisión respondió a la pérdida de confianza en su gestión. Añadió que, tras una modificación al reglamento interno, ese puesto deberá ser ocupado mediante un proceso de oposición.