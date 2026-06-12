Esto habría pasado con conductor que cayó al vacío en zona 15

El auto cayó al fondo de una hondonada en El Columpio.
EN CONTEXTO: VIDEO: momento en que conductor cae al vacío en zona 15
El conductor de un vehículo perdió el control de su auto y al girar hacia la derecha, cayó en una hondonada ubicada en El Columpio de Vista Hermosa, zona 15.
El auto quedó semivolcado, mientras varias personas se acercaron para tratar de auxiliarlo.
Un automovilista que iba atrás, logró captar el momento del incidente.
Se habría desmayado
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que la víctima se habría desmayado.
Al realizarle las pruebas de alcoholemia, estas salieron negativas.
Cuando los agentes llegaron al lugar, lo encontraron inconsciente, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
Así fue el accidente: