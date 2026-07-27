¿Estaba ebrio? Surgen detalles sobre hombre que asesinó a su suegra

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La víctima murió intentando defender a su hija y nietos.

Nuevos detalles se dieron a conocer sobre el caso en el que una mujer murió tras ser atacada por su yerno dentro de una vivienda ubicada en la Granja El Rosario.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto responsable habría actuado bajo efectos de licor.

El detenido fue identificado como Matías Interiano Sandoval, de 38 años, quien fue capturado por agentes de la Comisaría 53 poco después del hecho. La información inicial señalaba que había atacado a su suegra con un cuchillo; sin embargo, el arma utilizada habría sido un machete.

Según el reporte policial, el sospechoso fue localizado en la aldea El Conacaston, emanaba fuerte olor a licor y tenía manchas de sangre en el calzado. Además, portaba el arma blanca que habría usado para cometer el crimen.

Matías Interiano Sandoval de 38 años, atacó a su suegra hasta asesinarla. (Foto: PNC)

Quiso defenderlos

La víctima fue identificada como Lucía González Ramírez, quien murió en el Hospital Nacional de Guastatoya debido a la gravedad de las heridas que sufrió en la cabeza.

Su hija, de 23 años y pareja del sospechoso, declaró a las autoridades que el hecho ocurrió porque Interiano llegó a casa ebrio y quiso atacarla a ella y a sus tres hijos, pero su mamá intervino para defenderlos y por ello la atacó con el machete.

González murió luego de ser trasladada a un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas.