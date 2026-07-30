¡Por cambio de juez! Suspenden audiencia del caso Los Calavera

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Debido a un cambio de juez, la audiencia de etapa de intermedia en el caso conocido como "Los Calavera" fue suspendida en el Juzgado de Mayor Riesgo C.

La audiencia de etapa intermedia prevista para este jueves 30 de julio en el caso "Los Calavera" fue suspendida, debido al cambio de juez del Juzgado de Mayor Riesgo C.

De esta cuenta, dicha judicatura estará a cargo del juez Edy Ottoniel de Léon González, quien sustituye en el cargo a jueza Carol Berganza.

La audiencia, prevista para este día fue reprogramada para el próximo 13 de agosto.

La banda está acusada de asociación ilícita, asesinato y extorsión, se les atribuye el asesinato de un ingeniero y un cardiólogo, ambos directivos de un hospital de la zona 10.



Sobre el caso

De acuerdo a los hechos, el 23 de diciembre de 2022 se registró un ataque armado en la zona 10, se cree que el ataque fue directo contra el ingeniero Francisco Galindo.

Meses después, el 16 de agosto de 2023, hubo un segundo ataque, en donde falleció el cardiólogo Mario Meza.

La banda "Los Calavera" están acusados del asesinato de ingeniero Francisco Galindo y el cardiólogo Mario Meza, hechos ocurridos en 2022 y 2023. (Foto: Archivo/Soy502)

En julio de 2023, siete personas fueron capturadas acusadas de integrar una estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

De los siete capturados, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

Este caso, inicialmente estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, pero, posteriormente fue asignado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.