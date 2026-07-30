Caso Itzapa: testigo protegido narra ejecución a golpes de canadiense y guatemalteco

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Un testigo protegido narró cada hecho sucedido el 18 de abril de 2024 en la subestación de San Andrés Itzapa, lo que dio lugar a la acusación de ejecución extrajudicial contra siete agentes de la PNC.

Este jueves 30 de julio, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, escuchó a varios testigos en el proceso penal contra siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que son acusados por el delito ejecución extrajudicial en el caso conocido como Itzapa.

Durante la audiencia, un testigo protegido interrogado por el Ministerio Público (MP), rindió su declaración y narró cada hecho y mencionó los nombres de quienes participaron en la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaria y el guatemalteco Edin Leonel Choc Xi.

Además, contó cómo al tener conocimiento de lo sucedido, grabó unos audios que envió a un compañero suyo que laboraba en ese momento en la Inspectoría General.

También, explicó que el subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales tuvo participación en lo sucedido y al saber que el MP inicio la diligencia junto a la Inspectoría General en la subestación, se había dado a la fuga.

Secuencia de hechos

En la narración de la testigo protegido, aseguró que lo sucedido inició a las 18:00 horas del 18 de abril de 2024 cuando escucho a un compañero hablar por teléfono.

Aseguró que se entendía que alguien estaba pidiendo ayuda y dijo que la comunicación era con el subinspector Vásquez Rabanales.

Además, describó que al permanecer en el interior de la subestación vio ingresar a una persona de sexo masculino, posiblemente un detenido que no presentaba ninguna seña de forcejeo, no estaba violento, pero los compañeros lo insultaban.

Explicó que la personas que estaba con grilletes pedía que le devolvieran una maleta con efectivo, sin embargo, narró el testigo que salió a la tienda a comprar alimentos y se dirigió al segundo nivel en donde esta una cocina.

El Tribunal de Mayor Riesgo B, un testigo protegido narró los hechos sucedidos el pasado 18 de abril de 2024 en la subestación policial del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/rpfl6sHmbd — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 30, 2026

Siguió narrando que fue en ese momento cuando vio a dos de sus compañeros en la cocina, quienes bajaron. En ese momento escuchó fuertes golpes en la pared, por lo que después de comer rápido también bajó y observó a dos personas de sexo masculino engrilletadas llorando, quienes no estaban violentos.

En el interior de su cuadra, así le llaman al lugar en donde están ubicadas las camas, escuchó que un compañero pedía gas pimienta, por lo cual se acercó e intentó salir de ese lugar, lo cual no fue posible por alguien a quien identificó como Julissa, quien se posesionó enfrenta a la puerta de la entrada.

A quien le impedía el paso le dijo que necesitaba salir al baño y que le dejara pasar, pero al tardarse un momento, pude observar que ambas, Julissa y Yoleny "ojeteaban" a una persona de sexo masculino a quien Julissa le decía: "por tu culpa pari, vos hijo de p...", y la otra también le gritaba "vos hiciste parir a la Julissa".

Durante la audiencia, el testigo protegido en el caso conocido como Itzapa, relató la participación de siete agentes policiales en presunta ejecución extrajudicial de un ciudadano canadiense y guatemalteco. (Video: Wilder López/Soy 502) pic.twitter.com/L5b2z9Y5Uy — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 30, 2026

También, expresó que mientras eso sucedía vio a Abraham y a Fredy quienes golpeaban en el abdomen a otra persona de sexo masculino con tez color blanca.

Manifestó que, en estos hechos, ella consideró que en la subestación era común que detuvieran personas y las dejaran libres a cambio de dinero, por lo cual no mostré ningún interés y me fui al baño.

"Pasaron los minutos, y escuché pedir auxilio a una de las personas, oí que una de ellos estaba vomitando", relató.

Indicó que en ese momento, Yoleny dijo: "el inspector Vásquez Rabanales se puso a coordinar con ellos, por lo que decidí", y prosigió con que en ese momento comprendió que al usar la fuerza uno puede estar cometiendo un delito.

Relató que empezó a hacer llamadas y vio en su teléfono el contacto de un excompañero que había estado de servicio en Inspectoría General. "Le hice el comentario y posterior pude observar que una persona de tez blanca estaba ensangrentada y todos los compañeros que están procesados no hacían nada, al contrario, se burlaban simultáneamente diciéndole malas palabras y le decían "vos no sos gringo, pareces más chapín".

"Vi, como la persona de sexo masculino le pedía que por favor los dejara libres, sin embargo, el inspector Vásquez Rabanales procedía a echarle agua. Luego lavaron el garage, la compañera Sala echaba agua, todos colaboraron para que la sangre no se observara, por lo mismo ingresé a la cuadra atemorizada", narró.

También, dijo que vio que Julissa y Yoleny la observaban y la primera le dijo que una de las personas de sexo masculino había muerto y que el subinspector estaba coordinando en el hospital.

Explicó que ya había grabado unos audios, los cuales reenvió a su compañero Rodolfo Tzul en tiempo real, pues indicó que tuvo miedo que la eliminarán físicamente al detectar que ella había pasado la información.

Luego, dijo que como a las 22:00 horas llegó una inspección de un mando superior y apagaron la luz del garage, ingresaba una persona y otra, mantenía conversación con la compañera oficinista.

Dijo que salió del baño y se dio cuenta que Julissa tenía retenida a la persona de sexo masculino, al inicio de las gradas del segundo nivel, por lo que recordó las palabras de su compañera que le dijo "este hijo de p... es único que nos puede delatar, lo tenemos que desaparecer".

Con ello, aseguró que grabó el espacio físico en donde había estado la maleta, en donde posiblemente la persona de sexo masculino llevaba los dólares. También narró que escuchó que tenían que amarrar el caso, pues ya había una persona fallecida y que consignaría a la otra por el delito de atentado, en ese momento aseguró que Julissa se le acercó y observó que el uniforme lo tenía rasgado.

Expresó que Julissa se fue a la oficina y ella continuó descansando, pues debía de tomar turno de amanecer, por lo que recibió y le asignaron puesto fijo.

Recordó que no quiso abordar la unidad inmediatamente y que Roquel le dijo "mire tenemos que lavar la unidad", pero le señaló que no era el horario para hacerlo e indicó a su compañero Páez que nos quedaran pendientes.

"En ese momento vi que ingresa Edin con un celular totalmente mal, con la camisa del uniforme, el chaleco en la mano y los pantalones sucios, totalmente como que había estado en tierra. Posteriormente entra el inspector", describió y expresó que, la responsable del servicio era Julissa, la comandante.

Señaló que antes de recibir turno, Julissa abrazaba una agenda con las iniciales MK, a que le preguntó "mire será que esta es original", a lo que inmediatamente se respondió ella misma "por lo menos con esto me quede porque el que huevió el pisto fue Fredy".

Posteriormente, llegó la inspección y la testigo aseveró que fueron llamados vía telefónica para que retornaran a la subestación.

Al llegar, en su declaración dijo que ratificó la denuncia anónima que figuraba ante el oficial Camey y le dijo que tenía conocimiento de que posiblemente había una persona de sexo masculino fallecida, pero que ya esta confirmada la muerte.

El oficial Camey pidió que se identificara y empezó a coordinar con el MP, mientras tanto, señaló que personal de inspectoría empezó a entrevista a sus compañeros, pero todos negaban los hechos.

Al llegar el MP, la testigo dijo que les indicó lo que había sucedido y empezaron a formar a todo el personal, pero en ese momento se supo que se había dado a la fuga el subinspector Vásquez Rabanales.

Expresó que se les indicó que se iniciaría una diligencia por parte del MP y señaló los lugares, los pantalones y los teléfonos, sin embargo, explicó que a todo esto ya se había hecho presenta la asesora jurídica de la Comisaría 73 de Chimaltenango a quien solo conoce como "Licenciada Katy".

Fue, ella, explicó la testigo, quien se oponía todo, pero la diligencia continuó, hasta llegar a la mañana del día siguiente, mientras que el jefe de la Comisaría aseguraba que todo lo que ella decía era falso, pues las agentes Julissa y Yoleny sostenían que no había procedimiento.

Al finalizar, expresó que el personal de inspectoría le preguntó si ella tenía problemas con sus compañeras, porque ellas señalaban no tener ningún procedimiento y compartió los mismos audios que le había enviado a su compañero Tzul.

Afirmó que les indicó que temía por su vida, ellos procedieron a resguardarla.

El juicio contra siete agentes de la PNC en el caso conocido como Itzapa, un testigo protegido relató como la Inspectoría General de la PNC se hizo presente en la subestación donde sucedieron los hechos. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/TFtqzN2ZUm — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 30, 2026

Agentes señalados

En este caso son procesados siete agentes de la PNC, siendo éstos:

Por el delito de ejecución extrajudicial:

Yorleni Lisbeth Macario Ramos

Yulisa Nabely Ayala Yol

Mauricio Abraham Contreras Salán

•Fredy Santiago Velásquez Pérez

Por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negación de auxilio:

Jacobo Jeremías Rojas

Por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y negación de auxilio:

Angel Vásquez Sajbochol

Ejecución extrajudicial y desaparición forzada:

Edy Leonel Vásquez Rabanales

Durante la audiencia de este jueves 30 de julio, estuvieron presentes los siete agentes de la PNC acusados del delito de ejecución extrajudicial en el caso conocido como Itzapa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

Este caso se remonta a abril de 2024, cuando se reportó que, en municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, agentes de la PNC habían dado muerte al ciudadano de origen canadiense Milton Nelson Santamaría se dio la desaparición del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Tras lo sucedido, resaltó que varios agentes policiales asignados a la subestación de dicha localidad, incluyendo el subinspector, quien se desempeñaba como jefe policial huyeron, motivo por el cual fueron vinculados al proceso.

El subinspector y jefe policial Edy Leonel Vásquez Rabanales fue deportado de Estados Unidos a donde había huido para enfrentar a la justicia. Además, en las investigaciones efectuadas se pudo determinar la complicidad de otros actores en la escena, por lo que fue ligado a proceso un bombero, quien aceptó cargos por encubrimiento.