¡Suspendida otra vez! Audiencia contra guardias señalados en caso de fuga de reos

-

La audiencia de revisión de medidas de los 25 guardias del Sistema Penitenciario señalados de facilitar la fuga de 20 reos de Fraijanes 2, fue suspendida.

La audiencia de etapa intermedia prevista para este jueves en el caso de los guardias del Sistema Penitenciario (SP) señalados de facilitar la fuga de los 20 reos de la cárcel del Fraijanes 2, fue suspendida.

Mientras tanto, el caso se mantiene en reserva y la audiencia en mención fue reprogramada para el próximo 13 de agosto, tras ser suspendida por la excusa de un abogado de la defensa.

Según trascendió, en esta diligencia se conocería la revisión de medida para establecer si los 25 guardias acusados pueden cambiar la figura de prisión por arresto domiciliario.

El abogado de la defensa, Fredy Silva, pidió a las autoridades superiores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que el diligenciamiento de las audiencias lleve a su continuidad, pues sus patrocinados se encuentran privados de su libertad.

Agregó que la exhortativa la hizo para que se aplique el principio de celeridad y economía procesal.

En este caso, la audiencia de reforma de delito y revisión de medida fue suspendida en, al menos, diez ocasiones.

Los guardias del SP señalados de facilitar fuga de 20 pandilleros de Fraijanes 2 fueron trasladados después de que se suspendió la audiencia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

El señalamiento contra los 24 guardias del SP se dio luego de las autoridades confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 recluidos en la cárcel Fraijanes 2, el pasado 12 de octubre de 2025.

La investigación del Ministerio Público, arrojó elementos suficientes para establecer como principal hipótesis que los pandilleros lograron evadir la presión con la ayuda de empleados y funcionarios del SP y fueron capturados 25 guardias más el subdirector de la cárcel.

Al momento, siguen vigentes las órdenes de captura emitidas en contra del exdirector del SP, Ludín Godínez, del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de la exviceministra, Claudia Palencia.