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Asiste a la evaluación odontológica de la USAC y recupera tu sonrisa

  • Por Jessica González
10 de junio de 2026, 13:03
Para asistir a la jornada debes agendar una cita. (Foto: Shutterstock)

Para asistir a la jornada debes agendar una cita. (Foto: Shutterstock)

Si conoces a algún adulto mayor que necesite tratamiento dental, agenda su cita.

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La Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos (USAC) realizará una jornada dental para las personas de la tercera edad que necesiten una prótesis de calidad o placas.

La jornada tendrá precios accesibles. 

El único requisito es no tener dientes y poder asistir a la sede universitaria, Edificio M1, zona 12, Facultad de Odontología. 

La atención, brindada por expertos en el área, será de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas. 

Agenda tu cita al teléfono: 2118 8000.

@odontologia.usac ATENCIÓN ODONTOLOGICA EN LA USAC, ¿NECESITAS PLACAS O A ALGUIEN QUE CONOZCAS? DEJA TU COMENTARIO O ENVIA UN MENSAJE #USAC #zona12 #guatemala #odontologia #zona13 ♬ original sound - Ms.Kly - Klyracapinig✿

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