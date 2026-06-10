Asiste a la evaluación odontológica de la USAC y recupera tu sonrisa

Si conoces a algún adulto mayor que necesite tratamiento dental, agenda su cita.
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La Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos (USAC) realizará una jornada dental para las personas de la tercera edad que necesiten una prótesis de calidad o placas.
La jornada tendrá precios accesibles.
El único requisito es no tener dientes y poder asistir a la sede universitaria, Edificio M1, zona 12, Facultad de Odontología.
La atención, brindada por expertos en el área, será de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas.
Agenda tu cita al teléfono: 2118 8000.