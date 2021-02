Ante el dilema de no saber cómo resolver un problema matemático, que su hija llevaba como tarea, este padre y catedrático recurrió a las redes sociales para pedir ayuda.

Un catedrático de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Bath en Reino Unido, compartió en su cuenta de Twitter una tarea de la escuela que su hija, de 7 años, tenía que resolver pero que él no pudo hacer.

El doctor Kit Yates, autor del libro 'The Maths of Life and Death' ('Las matemáticas de la vida y la muerte'), pidió ayuda para encontrar la solución a este problema.

En el post publicó una imagen que muestra un semicírculo. La pequeña debía resolver esto: "¿Verdadero o falso? Esta figura tiene dos ángulos rectos. Explique su respuesta".

Problema matemático sin respuesta. (Foto: Kit Yates)

Junto a esto el especialista escribió:

"No estoy bromeando. Realmente no estoy seguro de cuál debería ser la respuesta correcta".

"El semicírculo sí tiene dos ángulos rectos", respondieron algunos internautas mientras otros decían que la respuesta era falsa debido a la presencia de líneas curvas.

Yates buscó la respuesta en Internet y respondIó:

Al parecer, según los autores, la afirmación era falsa, pues los niños podían poner la figura en una esquina de la página del cuaderno y darse cuenta de que no se trataba de un ángulo recto.

¿La solución?

Ante las dudas, el profesor explicó que existe un poderoso argumento para decir que es verdadera:

"Se puede definir el ángulo entre dos curvas no rectas en un punto como el ángulo entre sus tangentes en ese punto. Si se trata de un semicírculo, entonces estos dos ángulos serían efectivamente de 90 grados".

For everyone who has been commenting on this thread. Thanks for all you great comments and insights.



The @DailyMirror's @roooooosaleen picked up the story and I gave them her thoughts here: https://t.co/cgK8WvFBQK https://t.co/BvggiIhNGW — Kit Yates (@Kit_Yates_Maths) February 24, 2021