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Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos este martes 21 de julio

  • Por Jessica González
21 de julio de 2026, 14:23
Este sería el tercer sismos registrado este martes. (Foto: archivo/Soy502)

Este sería el tercer sismos registrado este martes. (Foto: archivo/Soy502)

El epicentro se registró nuevamente en el Océano Pacífico. 

EN CONTEXTO: Se registran dos temblores esta mañana de martes

Un nuevo sismo se registró este mediodía de martes 21 de julio, así lo reportó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El movimiento telúrico fue sensible a las 12:36 horas. Tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 3.92 kilómetros.

El epicentro fue en el Océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)
El epicentro fue en el Océano Pacífico. (Foto: Insivumeh)

Dos temblores en las primeras horas

Este sería el tercer temblor registrado este martes, pues en las primeras horas fueron sensibles dos movimientos más.

El primero se registró a las 03:09 horas, con magnitud de 4.4 y una profundidad de 15.58 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico se reportó a las 03:43 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 8.83 kilómetros.

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