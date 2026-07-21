Temblor de 4.6 sorprende a guatemaltecos este martes 21 de julio

El epicentro se registró nuevamente en el Océano Pacífico.
EN CONTEXTO: Se registran dos temblores esta mañana de martes
Un nuevo sismo se registró este mediodía de martes 21 de julio, así lo reportó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El movimiento telúrico fue sensible a las 12:36 horas. Tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 3.92 kilómetros.
Dos temblores en las primeras horas
Este sería el tercer temblor registrado este martes, pues en las primeras horas fueron sensibles dos movimientos más.
El primero se registró a las 03:09 horas, con magnitud de 4.4 y una profundidad de 15.58 kilómetros.
El segundo movimiento telúrico se reportó a las 03:43 horas, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 8.83 kilómetros.