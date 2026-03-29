Tensión e incertidumbre sacude precio de petróleo

El crudo Brent también aumentó y pasó los 115 dólares.
TE PUEDE INTERESAR: Reservas de combustible se mantienen estables pese a proyecciones de agotamiento
El precio del petróleo en Estados Unidos subió más de un 3% este lunes y volvió a pasar los 100 dólares por barril.
Al mismo tiempo, el petróleo Brent también aumentó y superó los 115 dólares "ante la ausencia de señales de distensión en la guerra de Medio Oriente" según AFP.
El precio de referencia del crudo estadounidense supera los 100 dólares en la apertura, y el Brent se sitúa por encima de los 115 dólares.
El barril de West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia estadounidense, para entrega en mayo, subió un 3,50 por ciento hasta los 103,13 dólares, apenas unos minutos después de la apertura de los mercados asiáticos.
Mientras tanto, el barril de crudo Brent del Mar del Norte subió un 2,98 por ciento, hasta los 115,93 dólares.
*Con información de AFP