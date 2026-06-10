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Segundo integrante de "Los Tacuas" es capturado en menos de 24 horas

  • Por Reychel Méndez
10 de junio de 2026, 12:50
Los dos integrantes de esta estructura criminal, ya habrían estado en prisión. (Foto: PNC)

Los dos integrantes de esta estructura criminal, ya habrían estado en prisión. (Foto: PNC)

Los dos integrantes de "Los Tacuas" que han sido capturados están acusados del mismo delito.

OTRAS NOTICIAS: Localizan fallecido a conductor de aplicación en Villa Canales

Un hombre fue capturado el miércoles 10 de junio en Escuintla, acusado de robo.

Según las investigaciones preliminares, Carlos "N", de 29 años, alias "Tacua", es integrante de una estructura criminal denominada "Los Tacuas".

Otro integrante de la banda fue capturado 24 horas antes.

El ahora capturado fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
El ahora capturado fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Un integrante de "Los Tacuas" ya había sido capturado

El pasado martes 9 de junio, se realizó la detención de Douglas "N", de 27 años quien también tenía orden de aprehensión por el mismo delito.

Ambos son presuntos integrantes de la banda de asaltantes tienen ingresos a la cárcel por robo, estafa y lesiones.

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