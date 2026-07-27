Tiktoker acusa a su esposo en redes y sufre trágico final

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Sara Gilson puso una orden de alejamiento a su esposo Jeremiah Duffey y le pidió el divorcio, luego de descubrir el oscuro secreto que él ocultaba sin imaginar que por ello, Duffey le quitaría la vida.

La tiktoker de Oklahoma, Estados Unidos, fue asesinada por su esposo Jeremiah Duffey luego de pedirle el divorcio y tras matarla se quitó la vida.

Foto: RFedes sociales.

¿Por qué Jeremiah Duffey le quitó la vida a Sara Gilson?

El 23 de julio de 2026 Duffey ingresó a la vivienda de su ex, Sara Gilson, ubicada en la ciudad de Owasso, para matarla, debido a que dos semanas antes, ella publicó un video en redes sociales donde lo acusaba de pedofilia.

Según las autoridades la policía recibió una llamada al número de emergencias 911 a las 11:45 p. m. de parte del hijo de Gilson de una relación anterior para denunciar el hecho. Al llegar hallaron los cuerpos de ambos con heridas de bala, tras hacer una investigación se determinó que Jeremiah mató a Sara y luego se disparó.

"Preparándome para cuando Netflix grabe el documental acerca de mi próximamente ex esposo, luego de enterarme de que es un pedófilo", escribió ella en un video que publicó en sus redes sociales.

Sara ya había pedido 3 ordenes de alejamiento contra su ex pareja y había informado que poseía un arma.

La acusación por pedofilia contra Jeremiah Duffey

Sara se enteró del crimen de su esposo luego de que Duffey fuera denunciado por una joven de 15 años a quien él entrenaba en un equipo de baloncesto juvenil. La niña dijo que él la besó y tocó de manera inapropiada, además de ello le pidió que llegara a la habitación de hotel donde él se hospedaba, durante una gira por la participación del equipo en un torneo, además le ofreció dinero para que ella no contara nada.