Adriana Ruano y Jean Pierre Brol conquistan medallas en Santo Domingo

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En el marco del aniversario por sus medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, Adriana Ruano y Jean Pierre Brol vuelven a festejar podios, ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Fue en la prueba de equipos mixto de foso, en donde ambos volvieron a reafirmar que son top mundial en esta disciplina. Ruano, dos días antes de festejar los dos años de su histórico oro, volvió a subirse a lo más alto del podio en Santo Domingo, acompañada por Enrique Brol, luego de derribar 31 platos y dar la presea dorada a la delegación.

Guatemala no solo conquistó el oro, pues Jean Pierre, quien está a un día de festejar también los dos años de su bronce en París, y Waleska Soto se quedaron con la plata al derribar 27 objetivos, para superar a México, quien compeltó el podio con 21 platos.

Este resultado confirma el gran momento que vive el tiro deportivo guatemalteco, pues estos metales se suman a los conseguidos en los días anteriores, con las pruebas individuales y por el equipo masculino de foso el miércoles pasado.