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Esta es la agenda de Guatemala para este jueves en Santo Domingo 2026

  • Por Geber Osorio
30 de julio de 2026, 07:00
Los guatemaltecos continuarán con su participación en natación este&nbsp;jueves.&nbsp;(Foto: COG)

Los guatemaltecos continuarán con su participación en natación este jueves. (Foto: COG)

Acá están los horarios de cada categoría y rama en la que competirán los atletas guatemaltecos.

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Varios atletas guatemaltecos competirán este jueves 30 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Así está la agenda para los deportistas nacionales este jueves:

Ecuestre

Lilian Melgar

Rosemarie Maegli

Cecilia Duarte

Sarka Kolackova

Adiestramiento individual y por equipos

17:00 horas

Balonmano

CUB vs. GUA

Grupo B

Masculino

15:00 horas

Softbol

GUA vs. ESA

Ronda de colocación

Femenino

7:00 horas

Fútbol

GUA vs. DOM

Grupo A

Masculino

17:00 horas

Voleibol de playa

GUA vs. SKN

José Izaguirre - Edgar Maldonado vs. Elkreen Morton - Zendai Richards

Puestos el 9 al 12

9:00 horas

Voleibol de playa

GUA vs. DOM

Paola Alvarado - Naomi Monney vs. Crismil Paniagua - Julibeth Payano

Cuartos de final

7:00 horas

Voleibol de sala

SUR vs. GUA

Masculino

Puestos 7 y 8

11:00 horas

Ciclismo de pista

Nicolle Hacohen

Keirin

8:00 horas

Ciclismo de pista

Mateo Sabán

Keirin

8:20 horas

Ciclismo de pista

Erwin Sam Melvin Torres

Madison

9:50 horas

BMX

Boris Duque

Sergio Marroquín

Ronda de ordenamiento / carreras

7:30 horas

BMX

Andrea González

Ronda de ordenamiento / carreras

7:45 horas

Patinaje de velocidad

Dalia Soberanis

200m dual time trial semis

16:00 horas

Patinaje de velocidad

Faberson Bonilla

200m dual time trial semis

16:30 horas

Patinaje de velocidad

Luisa Sandoval

5,000m por puntos

Final

17:00 horas

Patinaje de velocidad

Allan López

5,000m por puntos

Final

17:20 horas

Baloncesto

GUA vs. BLZ

Modalidad 5X5

Grupo A

Masculino

10:30 horas

Natación

Melissa Diego

50m dorso individual

7:00 horas

Natación

Lucero Mejía

50m dorso individual

7:00 horas

Natación

Roberto Gossman

Erick Gordillo

Melissa Diego

Stephanie Iannaccone

Relevo mixto combinado

4x100

7:00 horas

Natación

Yanci Vanegas

1,500m libre individual

7:00 horas

Clavados

Ángela Hernández

Karla Alburez

Sincronizado

Plataforma 3 metros

10:05 horas

Ráquetbol

MEX vs. GUA

Alexandra Herrera vs. Gabriela Martínez

Final singles

9:00 horas

Ráquetbol

MEX vs. GUA

Alexandra Herrera - Montserrat Mejía vs. Gabriela Martínez - María Renée Rodríguez

Final dobles femenino

10:30 horas

Ráquetbol

MEX vs. GUA

Eduardo Portillo - Andree Parilla vs. Christian Aldana - Juan José Salvatierra

Final dobles masculino

11:15 horas

Tiro con armas de caza

Waleska Soto

Jean Pierre Brol

Equipos Mixtos Foso

7:00 horas

Tiro con armas de caza

Adriana Ruano

Enrique Brol

Equipos mixtos foso

7:00 horas

Boliche

Armando Batres

Diego Aguilar

José Marroquín

Kevin Quinto

Marvin León

Juan Carlos Olivares

Evento por equipos

Masculino

8:00 horas

Boliche

Ana Bolaños

Ana Morales

Claudia Barrios

Nathalie León

Stefany Salazar

Sofía Olivares

Evento por equipos

Femenino

13:00 horas

Los atletas nacionales buscarán tener una destacada participación y conseguir más medallas para Guatemala.

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