Esta es la agenda de Guatemala para este jueves en Santo Domingo 2026

Acá están los horarios de cada categoría y rama en la que competirán los atletas guatemaltecos.
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Varios atletas guatemaltecos competirán este jueves 30 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Así está la agenda para los deportistas nacionales este jueves:
Ecuestre
Lilian Melgar
Rosemarie Maegli
Cecilia Duarte
Sarka Kolackova
Adiestramiento individual y por equipos
17:00 horas
Balonmano
CUB vs. GUA
Grupo B
Masculino
15:00 horas
Softbol
GUA vs. ESA
Ronda de colocación
Femenino
7:00 horas
Fútbol
GUA vs. DOM
Grupo A
Masculino
17:00 horas
Voleibol de playa
GUA vs. SKN
José Izaguirre - Edgar Maldonado vs. Elkreen Morton - Zendai Richards
Puestos el 9 al 12
9:00 horas
Voleibol de playa
GUA vs. DOM
Paola Alvarado - Naomi Monney vs. Crismil Paniagua - Julibeth Payano
Cuartos de final
7:00 horas
Voleibol de sala
SUR vs. GUA
Masculino
Puestos 7 y 8
11:00 horas
Ciclismo de pista
Nicolle Hacohen
Keirin
8:00 horas
Ciclismo de pista
Mateo Sabán
Keirin
8:20 horas
Ciclismo de pista
Erwin Sam Melvin Torres
Madison
9:50 horas
BMX
Boris Duque
Sergio Marroquín
Ronda de ordenamiento / carreras
7:30 horas
BMX
Andrea González
Ronda de ordenamiento / carreras
7:45 horas
Patinaje de velocidad
Dalia Soberanis
200m dual time trial semis
16:00 horas
Patinaje de velocidad
Faberson Bonilla
200m dual time trial semis
16:30 horas
Patinaje de velocidad
Luisa Sandoval
5,000m por puntos
Final
17:00 horas
Patinaje de velocidad
Allan López
5,000m por puntos
Final
17:20 horas
Baloncesto
GUA vs. BLZ
Modalidad 5X5
Grupo A
Masculino
10:30 horas
Natación
Melissa Diego
50m dorso individual
7:00 horas
Natación
Lucero Mejía
50m dorso individual
7:00 horas
Natación
Roberto Gossman
Erick Gordillo
Melissa Diego
Stephanie Iannaccone
Relevo mixto combinado
4x100
7:00 horas
Natación
Yanci Vanegas
1,500m libre individual
7:00 horas
Clavados
Ángela Hernández
Karla Alburez
Sincronizado
Plataforma 3 metros
10:05 horas
Ráquetbol
MEX vs. GUA
Alexandra Herrera vs. Gabriela Martínez
Final singles
9:00 horas
Ráquetbol
MEX vs. GUA
Alexandra Herrera - Montserrat Mejía vs. Gabriela Martínez - María Renée Rodríguez
Final dobles femenino
10:30 horas
Ráquetbol
MEX vs. GUA
Eduardo Portillo - Andree Parilla vs. Christian Aldana - Juan José Salvatierra
Final dobles masculino
11:15 horas
Tiro con armas de caza
Waleska Soto
Jean Pierre Brol
Equipos Mixtos Foso
7:00 horas
Tiro con armas de caza
Adriana Ruano
Enrique Brol
Equipos mixtos foso
7:00 horas
Boliche
Armando Batres
Diego Aguilar
José Marroquín
Kevin Quinto
Marvin León
Juan Carlos Olivares
Evento por equipos
Masculino
8:00 horas
Boliche
Ana Bolaños
Ana Morales
Claudia Barrios
Nathalie León
Stefany Salazar
Sofía Olivares
Evento por equipos
Femenino
13:00 horas
Los atletas nacionales buscarán tener una destacada participación y conseguir más medallas para Guatemala.