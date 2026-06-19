Reportan tiroteo en Times Square, Nueva York, sede de la final del Mundial (videos)

Un sospechoso habría sido detenido por las fuerzas de seguridad luego de que se escucharan las detonaciones.
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Un tiroteo ocurrió la tarde de este jueves 18 de junio en en el famoso Times Square de Nueva York, en Estados Unidos, sin que se reportaran personas heridas.
"Agentes respondieron luego del reporte de disparos" en el barrio, donde fanáticos del fútbol se reúnen desde el inicio de la Copa del Mundo, dijo un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la AFP.
"La investigación continúa", agregó, mientras agentes policiales habrían detenido a un sospechoso menor de edad.
Cabe destacar que dicha ciudad será sede de la final del Mundial de la FIFA 2026, el próximo 19 de julio.
Videos difundidos en las redes sociales muestran a las personas en la plaza escapar en pánico cuando se escuchan los disparos.
*Con información de AFP