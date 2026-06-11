¡A comer! Poptún anuncia el esperado Festival de la Barbacoa “Pi’ib” 2026

-

El Festival de la Barbacoa Pi'ib 2026 regresa a Poptún, Petén, este 27 de junio para celebrar la quinta edición de su tradición gastronómica más emblemática. Los visitantes podrán disfrutar del sabor único de la barbacoa artesanal cocinada bajo tierra, una técnica de origen prehispánico que fusiona la cultura maya y yucateca.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia El Calvario: El último guardián de la memoria urbana en San Marcos

Visitar un festival gastronómico para probar uno de los platillos más emblemáticos del norte del país y que en ningún otro lugar se preparan igual puede ser un buen plan este mes.

Es la población poptuneca la que está más que orgullosa de preparar su tradicional barbacoa o "pi'ib", considerado uno de los referentes gastronómicos que despiertan el apetito y representan la tradición local.

Se acerca el Festival de la Barbacoa “Pi’ib” 2026 en Poptún. (Foto: Noticias de Petén)

El sabor y la tradición se preparan para encenderse con la llegada del Festival de la Barbacoa "Pi'ib" 2026, en su quinta edición, que se realizará el sábado 27 de junio en Poptún, la Ciudad de los Pinos, en Petén.

Esta actividad refleja la rica tradición culinaria del municipio y se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes de la región. Aparta ese día en tu agenda para disfrutar de uno de los festivales gastronómicos más atractivos de la región.

Familias preparan la tradicional barbacoa bajo tierra. (Foto: Noticias de Petén)

El evento promete reunir a familias y visitantes en torno a una de las costumbres gastronómicas más emblemáticas: la barbacoa horneada en un agujero bajo tierra de forma artesanal, un proceso tradicional que resalta la fusión de elementos de la cocina maya, mopán, itzá y yucateca.

Para cocinar la carne se utiliza leña y piedras calientes; el preparado se cubre con hojas silvestres de la región, técnica de origen prehispánico que comenzó a popularizarse a mediados del siglo XX.

Evento gastronómico reúne cultura y tradición en Petén. (Foto: Noticias de Petén)

La receta es cuidadosamente guardada por cada familia que prepara el platillo y que lo ofrece al público durante la actividad. Se estima la participación de más de diez grupos, quienes en conjunto cocinarán de manera simultánea, como parte de esta gran tradición comunitaria.

Algunos pobladores incluso hacen sus pedidos con anticipación para evitar quedarse sin probar esta delicia petenera.

Aunque el protagonista es la barbacoa, el festival ofrecerá mucho más. Los asistentes podrán disfrutar de música de marimba, así como la participación de representantes de la belleza local.

Visitantes podrán degustar platillos típicos en el evento. (Foto: Cortesía César Soler)

También se presentarán danzas tradicionales en las que no puede faltar la Chatona y el caballito, permitiendo a los visitantes conocer la cultura y la amabilidad de sus habitantes.

Organizadores adelantaron que el festival será un espacio para la convivencia, la tradición y el sabor, consolidándose como una cita imperdible para locales y turistas.

Este festival impulsa el turismo y la economía en el sur de Petén. (Foto: Cortesía César Soler)

Además, se espera la participación de emprendedores locales, quienes ofrecerán productos gastronómicos y artesanales, impulsando la economía del municipio.

El evento, impulsado por la comuna local, también busca fortalecer la identidad cultural de la región y promover el turismo en el sur de Petén.

Para quienes puedan viajar días antes, podrán acercarse a las familias locales y apreciar la preparación, que toma más de 10 horas de cocción, con una preparación previa de la carne con condimentos que le dan sabor.

Es un platillo que forma parte de la vida diaria de los pobladores, ya que se consume en cumpleaños, bodas y todo tipo de celebraciones. No pierdas la oportunidad de probar esta delicia culinaria del norte del país.