Iglesia El Calvario: El último guardián de la memoria urbana en San Marcos

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El Templo de El Calvario en San Marcos, con 191 años de historia, se consolida como el vestigio más antiguo de la Calle Real. Tras sobrevivir a múltiples terremotos y unirse a la identidad de la iglesia de Santa Rosalía, este emblema de la arquitectura colonial y la fe marquense conserva su legado histórico documentado desde 1835.

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En medio de la transformación urbana de San Marcos, el templo de El Calvario continúa siendo uno de los vestigios más antiguos y representativos de la historia marquense. Su presencia no solo guarda la fe y tradición de generaciones, sino también la memoria arquitectónica y social de un pueblo que creció alrededor de la histórica Calle Real.

La historia del templo El Calvario se remonta al período hispánico, cuando los poblados coloniales levantaban pequeños templos destinados a los actos religiosos de Cuaresma y Semana Santa.

Fachada del templo de El Calvario, uno de los edificios religiosos más antiguos de San Marcos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Desde entonces, este santuario fue considerado un punto central de devoción popular. Además de servir para ceremonias religiosas, el lugar contaba con cementerio y espacios de enterramiento, práctica común en aquella época.

Uno de los documentos históricos más importantes relacionados con el templo es el mapa de la ciudad de San Marcos de 1835, donde aparece claramente ubicado El Calvario exactamente en el mismo sitio donde permanece actualmente, es decir, que la estructura lleva 191 años de haberse edificado.

El templo también fue utilizado como lugar de enterramiento durante la época colonial. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En aquel plano también puede observarse la antigua plazuela del Calvario, espacio que años después sería ocupado por el monumento a Justo Rufino Barrios. El documento refleja además que los alrededores del templo ya estaban habitados desde la época colonial por familias marquenses que se establecieron a lo largo de la Calle Real.

Sus reconstrucciones

El templo ha sido reconstruido en múltiples ocasiones debido a terremotos y desastres naturales. Los archivos municipales registran reparaciones importantes en 1765, luego de un fuerte terremoto; posteriormente en 1791, 1831, 1869 y 1870, así como después de los terremotos de 1902 y 1943.

El historiador José Campollo ha documentado parte de la memoria histórica de El Calvario y la Calle Real. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

A pesar de los daños sufridos, el Calvario siempre volvió a levantarse en el mismo lugar, conservando su importancia religiosa para los habitantes.

En 1870, durante una de las reconstrucciones más significativas, las autoridades municipales enfrentaban dificultades económicas para concluir la obra. Según documentos del Archivo Histórico Municipal, las vecinas Manuela López, Josefa Abelleyra y Manuela Ruiz impulsaron una iniciativa para recaudar fondos entre familiares de personas sepultadas en el lugar, con el objetivo de terminar los trabajos del templo.

La campana que preserva el templo tiene 154 años de historia, tras haber sido fundida en Londres en 1872. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Su emblema

Años más tarde, en 1872, fue instalada la histórica campana fundida en Londres y donada por Mariano Enríquez Mérida. Aquella campana se convirtió en la voz del barrio y durante décadas anunció procesiones, rezados y celebraciones religiosas que marcaron la identidad espiritual del San Marcos antiguo.

Otro momento decisivo ocurrió tras el terremoto del 18 de abril de 1902. La iglesia de Santa Rosalía, que se encontraba sobre la misma Calle Real, quedó destruida y su sede fue trasladada al Calvario. Desde entonces, el templo comenzó a ser conocido indistintamente como Santa Rosalía o El Calvario, unión que permanece hasta la actualidad.

El terremoto de 2012 daño su infraestructura. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El entorno del templo también fue símbolo de elegancia y desarrollo urbano. La Calle Real estuvo rodeada de antiguas viviendas de estilo neoclásico, hoteles y casas familiares que daban identidad a la ciudad. Muchas desaparecieron con el paso de los años y especialmente después del terremoto de 2012, dejando únicamente fotografías y relatos como testimonio de aquella época.

El entorno del Calvario conservó durante años la esencia arquitectónica del San Marcos antiguo. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Testigo del tiempo

Hoy, El Calvario permanece como una de las construcciones más antiguas y emblemáticas de San Marcos. Sus paredes, su campana y el antiguo mapa de 1835 siguen como fieles testigos del paso del tiempo y la historia del pueblo.

El historiador marquense José Campollo refiere que los documentos históricos y planos antiguos permiten comprender cómo El Calvario ha sido, desde la época colonial, uno de los puntos más importantes de la memoria religiosa y urbana de la ciudad.